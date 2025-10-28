$!Rocha entrega 22 unidades móviles para fortalecer programa contra dengue en Sinaloa

El Gobernador Rubén Rocha Moya entregó este martes 22 unidades móviles para reforzar las acciones de prevención y atención del dengue en todo el estado, en un esfuerzo conjunto con la Secretaría de Salud estatal. Las unidades corresponden a una inversión estatal de 15.8 millones de pesos y serán utilizadas para labores de vacunación y de fumigación realizadas por equipos de vectores.

La entrega de los equipos ocurrió en la explanada de Palacio de Gobierno, en un evento encabezado por el Gobernador Rubén Rocha Moya y el Secretario de Salud estatal Cuitláhuac González Galindo. Son 10 unidades tipo Van para el traslado de los brigadistas y 12 camionetas pick up para fumigación las entregadas a los titulares de las seis jurisdicciones sanitarias en que se divide el Estado, abarcando los 20 municipios.

El Secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, detalló que actualmente se han registrado más de mil 100 casos de dengue en la entidad, y señaló que la mitad de estos se concentran en Culiacán y Eldorado, zonas con la incidencia más alta. “Por lo menos la mitad, 500 casos están en Culiacán y Eldorado, donde tenemos ahorita la incidencia más alta y, eh, pues decirles que seguimos trabajando. La mortalidad no se ha disparado, afortunadamente. Pero bueno, lo que queremos es que no existan decesos en el estado por dengue”, expresó.

El funcionario agregó que, hasta la fecha, se han registrado seis defunciones por esta enfermedad durante 2025, de las cuales cinco ocurrieron en enero y febrero, y solo una más se ha presentado recientemente. “Las acciones que hoy vemos de fortalecimiento, precisamente son para eso”, subrayó González Galindo, refiriéndose al despliegue de las unidades móviles, que permitirán acercar los servicios médicos y las campañas de prevención a comunidades con mayor riesgo de contagio. Con estas 22 unidades, el Gobierno estatal busca intensificar las labores de fumigación, vigilancia epidemiológica y atención oportuna a pacientes, con el objetivo de reducir la incidencia y evitar decesos por dengue en Sinaloa.