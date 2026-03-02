Rocha gestiona donación de 6 hectáreas en el norte de Mazatlán para base de la Guardia Nacional

El Gobernador Rubén Rocha Moya informó que se gestiona la donación de 6 hectáreas ubicadas en la zona norte del puerto de Mazatlán para la construcción de una base de la Guardia Nacional.

Explicó que el objetivo es consolidar la presencia de fuerzas federales en uno de los principales destinos turísticos y estratégicos del estado, fortaleciendo las tareas de seguridad y vigilancia tanto en el área urbana como en la franja costera.

La propuesta contempla que el terreno sea destinado a la instalación de infraestructura operativa que permita una mayor capacidad de despliegue y respuesta por parte de los elementos federales.

Rocha Moya destacó que Mazatlán es un punto clave para el desarrollo económico y turístico de Sinaloa, por lo que contar con instalaciones permanentes de seguridad en la zona norte del puerto contribuirá a brindar mayor certeza a la población y a la inversión.

Señaló que se mantienen las gestiones correspondientes para concretar la donación del predio y avanzar en la formalización del proyecto.