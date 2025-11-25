$!Rocha inaugura el Nodo de Innovación de Sinaloa y llama a fortalecer vínculo entre Gobierno, academia y empresas

El Gobierno del Estado puso en marcha el Nodo de Innovación de Sinaloa, una plataforma digital que reunirá proyectos de investigación, desarrollos tecnológicos e infraestructura científica disponibles en la entidad, con el propósito de conectar al sector productivo con soluciones locales que fortalezcan su competitividad. La inauguración se realizó en el marco de la Expo Científica 2025, en las instalaciones del complejo del Colegio de Bachilleres, antes conocido como Parque Temático. El Gobernador Rubén Rocha Moya explicó que la intención del Nodo es facilitar el acceso a la información científica generada en Sinaloa y promover la vinculación entre empresas, instituciones educativas y centros de investigación.

Señaló que esta herramienta será atendida por especialistas encargados de articular el intercambio entre los sectores involucrados. Destacó que el desarrollo regional requiere fortalecer la relación entre el sector educativo, las empresas y el gobierno, y que la plataforma permitirá a las compañías ubicar tecnologías, infraestructura y talento local para atender sus necesidades productivas. El director general del Consejo para el Fomento de la Investigación y la Innovación del Estado de Sinaloa, Carlos Karam Quiñones, detalló que el Nodo busca impulsar la colaboración entre el sector académico, empresarial y gubernamental.

Explicó que en Sinaloa existe una comunidad científica con capacidad para generar soluciones tecnológicas, y que el nuevo sistema permitirá que las empresas identifiquen inventos, desarrollos y alternativas disponibles para mejorar procesos y productos. Indicó que el Nodo funcionará como un punto de encuentro en el ecosistema de innovación, donde las compañías podrán registrar desafíos, explorar el catálogo de expertos y centros de investigación, así como encontrar oportunidades de negocio y herramientas para elevar su competitividad. Para los investigadores, agregó, representará un espacio para poner al alcance de la sociedad el conocimiento que generan.