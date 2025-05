Rocha insiste con Gobierno federal sobre la declaración de emergencia por sequía

El Gobernador Rubén Rocha Moya reiteró ante Gobierno Federal la necesidad de declarar emergencia en el estado debido a la situación de sequía.

El mandatario estatal mencionó que se comunicó con Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, para insistir sobre la solicitud presentada por el estado.

“Espero que podamos tener respuesta ahora mismo. Ahí importa mucho en lo que nos puedan ayudar”, dijo el mandatario.

Cabe destacar que hace semanas el Gobernador solicitó la declaratoria de emergencia pero esta fue desechada por la autoridad federal.

El 5 de mayo el Gobernador informó que la Comisión Nacional del Agua rechazó la solicitud de declaratoria de emergencia por sequía.

Durante la conferencia de prensa La Semanera, el mandatario explicó que la Conagua rechazó la solicitud con el argumento de que debió haberse presentado en diciembre, aunque aseguró que en ese mes el Gobierno estatal sí realizó dicha gestión.

“Claro que sí y hay constancia y nos dijeron que no en diciembre entonces vamos a tener que litigar el tema. Porque pues ni modo que una resolución de que no hay agua porque no la pedimos en tiempo pero sí la pedimos. Nosotros sí tenemos la secretaría general que es donde depende Protección Civil tiene en diciembre pedimos. No puede depender de una decisión burocrática, el problema es que con una resolución así no nos resuelven el agua que tenemos”, apuntó en ese momento el Gobernador.

En ese sentido, adelantó que buscaría un acercamiento con el Secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch y la coordinará General de Protección Civil, Laura Velázquez.

“Voy a hablar con el secretario García Harfuch, de él depende la Protección Civil, que rápido nos digan y argumentar nosotros que sí nos corresponde.

“Si nos hace falta que nos ayuden, que nos den la respuesta”, dijo.

La solicitud de declaratoria de emergencia fue enviada a la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa.

En la solicitud se establece que la capacidad financiera y operativa del Gobierno del Estado ha sido rebasada para atender por sí misma la totalidad de los efectos de la sequía severa, que de acuerdo a la misma petición se ha mantenido en el estado desde mayo de 2024.

Actualmente Sinaloa permanece con algún nivel de sequía en todo el territorio, siendo la sequía más agresiva la que se ha presentado en la zona norte del estado en Choix.