Rocha le concede al Embajador de Estados Unidos postura sobre necesidad de seguridad para prosperidad

El Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya concedió que es necesaria la seguridad jurídica para alcanzar la prosperidad, en relación a un discurso emitido por el Embajador de Estados Unidos en México Ronald Johnson.

“Coincidimos plenamente con Ud. en que el desarrollo y la prosperidad, que para los gobiernos humanistas de la cuarta transformación debe ser compartida e incluyente, exige de seguridad jurídica, previsibilidad y certidumbre como elementos indispensables. Y requiere asimismo estar armonizados con la protección y respeto de los derechos y libertades de todas y todos. En este caso, ante la presencia de integrantes de los pueblos originarios mayo yoreme en el evento protocolario, decidimos entablar diálogo directo con ellas y ellos, con la convicción de que cualquier desacuerdo siempre puede ser encauzado y resuelto en el marco de la tolerancia y el Estado de Derecho”, publicó vía X.

Lo anterior en un contexto en el que tuvo que cambiar de sede la inauguración de la obra de la planta de metanol verde Pacífico Mexinol, en Topolobampo, debido a una manifestación de pueblos originarios en contra de la construcción de petroquímicas en la zona. El Gobernador agradeció la visita del embajador de Johnson a Sinaloa.