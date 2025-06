Rocha llama a los ‘adelantados’ con miras a la Gubernatura a atender tiempos de proceso electoral

El Gobernador Rubén Rocha Moya llamó a sus compañeros de partido que aspiran a ser su sucesor a atender los tiempos del proceso electoral y no adelantarse.

Lo anterior en respuesta a medios de comunicación que le consultaron sobre giras en espacios informativos de algunos personajes morenistas en Sinaloa que son ubicados dentro del tema político como posibles sucesores de Rocha Moya.

“No los he visto y no los quiero ver. Entonces, por eso no tengo una opinión. Se entiende que hay tiempos”, dijo el Gobernador.

“Hay una normatividad que rige los tiempos. Entonces, cada quién debe atenerse a eso, porque hay además valores éticos que se aprobaron en en el Consejo Nacional de Morena, particularmente, porque tú me hablas solo de Morena, no sé si anden de otros partidos también. Entonces se deben de tener en cuenta los tiempos”.

En los últimos días se han publicado entrevistas en medios de comunicación locales de personajes de todos los partidos políticos, ubicados como los posibles candidatos por la gubernatura de Sinaloa en las elecciones de 2027.

En abril de este 2025 la casa encuestadora Massive Caller emitió una encuesta sobre la carrera por la gubernatura en Sinaloa para las elecciones de 2027.

En la encuesta se posicionaron políticos como la Senadora Imelda Castro Castro de Morena, Eduardo Ortiz Hernández en el PAN, Mario Zamora Gastelúm por el PRI y Sergio Torres Félix por MC.

La encuesta con datos a abril de 2025 coloca a Morena como la respuesta más alta a la pregunta ¿por cuál partido político votaría usted?, con un 44.5 por ciento, seguido del Partido Acción Nacional con un 14.4 por ciento, después el PRI con un 13.1 por ciento, Movimiento Ciudadano con un 6.8 por ciento, Partido Verde con un 2.1 por ciento y Partido del Trabajo con 1.9 por ciento.