Rocha mantiene su fuero hasta que FGR solicite retirárselo: Tere Guerra

El Gobernador Rubén Rocha Moya mantiene su fuero constitucional hasta que la Fiscalía General de la República solicite formalmente su retiro ante el Congreso del Estado de Sinaloa, afirmó la diputada María Teresa Guerra Ochoa.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política explicó que, pese a la licencia temporal aprobada por el Poder Legislativo este sábado, Rocha Moya conserva su calidad de gobernador electo, lo que implica que cualquier proceso penal en su contra requiere primero una declaratoria de procedencia.

Aclaró que hasta el momento no existe ninguna solicitud en ese sentido.

“Absolutamente no, no hay nada”, señaló al ser cuestionada sobre si la Fiscalía ya promovió algún trámite ante el Congreso.

Guerra Ochoa detalló que corresponde exclusivamente a la Fiscalía integrar la investigación y, en caso de reunir elementos suficientes, presentar la solicitud para retirar el fuero.

“Primero se abre una investigación y se va alimentando con los elementos de prueba que existan”, explicó.

Indicó que la indagatoria se encuentra en una etapa inicial y que incluso la propia Fiscalía ha informado que continuará recabando información y solicitando evidencia adicional, incluyendo a autoridades de Estados Unidos.

Por ello, subrayó que no hay condiciones legales en este momento para iniciar un proceso de desafuero.

La legisladora añadió que el Congreso no ha recibido ninguna notificación oficial y que será la Fiscalía la instancia que determine si existen elementos para avanzar.

“Si la Fiscalía está a cargo de la investigación, son ellos los que nos deben avisar”, dijo.

El posicionamiento se da luego de que el Congreso de Sinaloa aprobó por unanimidad la licencia de Rocha Moya por más de 30 días, en medio de señalamientos de autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Hasta ahora, el caso permanece en fase de investigación y sin que se haya activado el mecanismo legislativo necesario para retirarle el fuero al mandatario.