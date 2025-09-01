$!Rocha Moya acude al Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Sheinbaum

El Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya acudió a Palacio Nacional para presenciar el primer Informe de gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El Mandatario estatal estuvo presente como el resto de los gobernadores y gobernadoras del País, así como el pleno del gabinete federal y representantes de sectores productivos de la sociedad. “Reconozco el mensaje del Primer Informe de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y los avances que nos acercan a un México más justo y más digno. Caminamos juntas y juntos hacia un país del pueblo y para el pueblo, con Sinaloa como un aliado de las y los mexicanos. Con esfuerzo seguimos avanzando, porque la Cuarta Transformación nos impulsa cada día, guiados por la justicia social y el bienestar de todas y todos”, publicó el Gobernador en sus redes sociales. En un momento de su mensaje, la Presidenta Claudia Sheinbaum se dirigió a las gobernadoras y gobernadores.

“Repito, vamos bien y vamos a ir mejor. Por nuestro pueblo, por nuestra patria, vale dar cada hora, cada minuto y cada aliento de nuestros días. Llegamos a seguir transformando la nación por la paz y el bienestar del pueblo. Tengan la certeza que no voy a traicionar, con la fuerza de México, de nuestro pueblo, caminaré sin descanso, con rectitud, con valentía y honradez siempre, la confianza depositada en mí”, señaló la Presidenta. La Presidenta expuso algunos resultados relevantes después de sus primeros meses de gestión, entre ellos en materia de seguridad, sobre los que estableció una reducción en homicidios en relación al año anterior. De acuerdo con la Presidenta en julio cada día se cometieron 22 homicidios menos que en septiembre de 2024. En el periodo en el que la Presidenta señaló una reducción a nivel federal, en el caso de Sinaloa se ha presentado una crisis de seguridad derivada de una pugna del crimen organizado en la que se han registrado mil 936 homicidios dolosos en el estado. Previamente, la Mandataria se refirió a los logros de su administración en temas como economía, salud, energía, seguridad y bienestar social, donde destacó la continuación de los programas sociales como la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores y las becas Jóvenes Construyendo el Futuro, y mencionó de manera especial la creación de al menos tres nuevos programas sociales. Se trata de la Pensión Mujeres Bienestar que beneficia a mujeres de 60 a 64 años, la Beca Rita Cetina que se entrega a estudiantes de secundaria en su primera etapa, así como del programa Salud Casa por Casa.