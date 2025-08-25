Rocha Moya admite crisis de violencia, pero insiste en festejo masivo del Grito; ahora buscan artista

CULIACÁN._ El Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya admitió que pese a que reconoce la crisis de seguridad en Sinaloa se continuará en pie el festejo masivo por el Grito de la Independencia en septiembre.

Durante su conferencia La Semanera, Rocha dijo que ahora se concentran en la búsqueda de un artista que encabece la celebración.

“No cualquiera. Ahorita está batalloso para encontrar [artistas], pero quiero que venga alguien que valga la pena. Con respeto a todos los grupos. Alguien que quiera la gente, que los motive”, mencionó.

Declaró que durante el Gabinete de Seguridad federal en el Palacio Nacional del pasado miércoles dijo a la presidenta que era de la idea de no suspender eventos.

“Sinaloa en medio de señalamientos de que es un estado que tiene un problema de inseguridad, reconocido por su puesto, como lo estoy reconociendo ahora y lo seguimos reconociendo”, apuntó.

Entre los artistas, indicó buscan que la banda El Recodo dé el espectáculo en este evento o incluso había propuesto al cantante Chayanne.

“Si no tienen compromiso si vienen, pero no han hablado con ellos. Es una posibilidad importante. Porque ahora ellos hacen el espectáculo porque las bandas son multifacéticas.

“Yo les dije traigan a Chayanne, pero va a venir Chayanne a Los Mochis... están viendo todas esas posibilidades”, señaló.