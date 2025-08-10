Rocha Moya admite que persiste la crisis de violencia en Sinaloa

CULIACÁN._ En Sinaloa persiste la crisis de seguridad y los delitos de alto impacto siguen activos, admitió el Gobernador Rubén Rocha Moya tras 11 meses cumplidos de la ola de violencia que inició la guerra interna del Cártel de Sinaloa.

El Mandatario estatal destacó que no se debe sobrevalorar la presencia de la autoridad ni asumir que la crisis ha terminado.

“El problema lo seguimos teniendo. Han bajado (algunos delitos), sí, pero tenemos todavía. No lo podemos soltar, estamos pendientes y los operativos no los dejamos de hacer”, aseveró.

“Tenemos que estar pendientes todavía, muy atentos, de manera de decir: ‘ya, esto está terminado’”.

Rocha Moya explicó que las medidas y refuerzos en materia de seguridad se están incorporando de manera permanente para hacer frente a la situación.

El 9 de agosto, Sinaloa cumplió 11 meses sumido en una ola de violencia derivada de un conflicto interno entre facciones del crimen organizado, principalmente entre “Los Chapitos” y “Los Mayos”, ambos del Cártel de Sinaloa.