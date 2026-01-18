Rocha Moya advierte a su Gabinete que deben respetarse los tiempos electorales rumbo a 2027

CULIACÁN._ Los integrantes del Gabinete estatal que tengan intención de participar como candidatos en las elecciones de 2027 deberán sujetarse a los tiempos establecidos por la ley, advirtió el Gobernador Rubén Rocha Moya.

El Mandatario informó que, a este momento, ningún secretario o secretaria se ha acercado para expresarle de manera formal su interés por aparecer en las boletas electorales, sin embargo, no negó la posibilidad de que haya interesados en participar en los comicios de 2027.

El proceso aún no inicia, subrayó, por lo que cualquier actividad anticipada podría derivar en sanciones aplicadas por las autoridades electorales.

Rocha Moya explicó que, al ocupar cargos públicos, los funcionarios deben ser especialmente cuidadosos para no incurrir en actos que puedan interpretarse como promoción anticipada.

Señaló que, de hacerlo desde la estructura de Gobierno, los partidos de oposición tendrían derecho a presentar denuncias ante el Instituto Nacional Electoral.

En 2027 se celebrarán elecciones en Sinaloa, en las que se renovará la Gubernatura, las presidencias municipales y la representación del estado en el Legislativo.