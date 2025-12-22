Rocha Moya afirma que aún se realizan gestiones para pagar aguinaldo a trabajadores de la UAS, pese a vencimiento del plazo legal

A dos días de que venciera el plazo legal para el pago del aguinaldo, el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que este 22 de diciembre todavía se realizan gestiones para cubrir esta prestación a las y los trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Al ser cuestionado sobre la situación, el mandatario estatal reconoció que el tema continúa en revisión.

“Estoy viendo este día, estamos viendo qué podemos hacer”, expresó.

La Ley Federal del Trabajo establece que el aguinaldo debe pagarse a más tardar el 20 de diciembre de cada año; sin embargo, hasta este 22 de diciembre el pago a trabajadores de la UAS no se ha concretado.

Rocha Moya recordó que el cumplimiento de las obligaciones laborales corresponde a cada patrón y que existen mecanismos de vigilancia en caso de incumplimiento.

“Pues cada quien tiene la responsabilidad correspondiente y laboralmente, pues todos los patrones tenemos una vigilancia. Entonces, hay consecuencias”, señaló.

Hasta el momento, las autoridades no han informado una fecha concreta para la dispersión del aguinaldo al personal universitario, mientras continúan las gestiones para atender la situación.