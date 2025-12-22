Rocha Moya afirma que reforma de transparencia en Sinaloa responde a mandato federal

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aseguró que la reforma en materia de transparencia que derivó en la disolución de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP) no fue una decisión del Ejecutivo estatal, sino una obligación constitucional derivada de cambios aprobados por el Congreso de la Unión.

“No, porque además no es un tema de nosotros. Nosotros lo único que hicimos fue armonizar la ley. Es una resolución del Legislativo federal, que modificó la Constitución General y es un mandato incluso emplazado a que todos los estados modifiquemos armonizando la Constitución”, expresó el Mandatario estatal.

Rocha Moya señaló que el Congreso del Estado actuó conforme a lo establecido a nivel nacional y que la reforma local responde estrictamente a lo aprobado en el ámbito federal.

“Nosotros lo estamos haciendo estrictamente en razón de lo que aprobó el Congreso”, añadió.

El Congreso de Sinaloa aprobó recientemente la reforma constitucional local que elimina a la CEAIP, en el marco de la reconfiguración del sistema nacional de transparencia, lo que ha generado señalamientos de organizaciones civiles y especialistas que han advertido posibles riesgos en el acceso a la información y la protección de datos personales.

Pese a estos cuestionamientos, el Gobernador aseguró que en Sinaloa existen garantías de transparencia y que el derecho de acceso a la información pública continuará vigente bajo el nuevo esquema institucional.

La reforma fue avalada sin un proceso amplio de consulta pública, de acuerdo con colectivos ciudadanos y organismos vinculados al Sistema Estatal Anticorrupción, quienes han solicitado claridad sobre las instancias que asumirán las funciones del organismo garante y los mecanismos para asegurar su cumplimiento.