Este viernes, durante su llegada al evento, el Mandatario estatal precisó que López Obrador acudirá al municipio para inaugurar un tramo carretero, aunque no dijo cuándo.

“Va a Badiraguato, ahí vamos a inaugurar la carretera que va a Parral (Chihuahua), ya está terminada, ya la concluimos... No me ha dicho (fecha), pero está en eso, ya va ir a allá para inaugurarla pronto”, declaró Rocha Moya, quien agregó que no habrá necesidad de implementar un operativo especial de seguridad en dicha visita.

En semanas anteriores, este mismo evento fue pospuesto debido a deslaves presentados en la carretera producto de las fuertes lluvias.