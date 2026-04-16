$!Rocha Moya anuncia refuerzo federal y sistema C5 para reforzar seguridad en Culiacán

El Gobernador Rubén Rocha Moya anunció el reforzamiento de la estrategia de seguridad en la entidad luego de la reunión sostenida con autoridades federales, empresarios y rectores universitarios, encabezada por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch. El Mandatario estatal señaló que durante el encuentro se presentó una evaluación sobre el comportamiento de los delitos, la participación de la Federación, el Estado y las distintas corporaciones de seguridad, además de reiterarse el compromiso de mantener la coordinación operativa.







Rocha Moya aseguró que la presencia de la Guardia Nacional continuará en Sinaloa y, en caso de ser necesario, podrá incrementarse junto con elementos del Ejército y la Marina. En materia de secuestro, indicó que se planteó como un tema prioritario, por lo que ya se integran grupos especiales de reacción para atender ese delito e impedir su crecimiento. El Gobernador también informó que iniciará la instalación del sistema C5 en Culiacán, proyecto enfocado en ampliar la red de cámaras de videovigilancia, fortalecer capacidades tecnológicas e incorporar herramientas de inteligencia para la investigación.



