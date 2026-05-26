$!Rocha Moya asegura que acudió a la FGR en Culiacán y se retiró tras comparecer

El Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acudió este martes a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Culiacán y posteriormente se retiró tras rendir su comparecencia ante una agente del Ministerio Público Federal, informó en sus redes sociales.

A través de un mensaje, informó que respondió a las preguntas formuladas por la autoridad investigadora y aseguró que mantendrá disposición para acudir a cualquier nuevo llamado.

“Hoy comparecí ante la Fiscalía General de la República, con sede en Culiacán, Sinaloa. Respondí las preguntas que me formuló la Agente del Ministerio Público Federal”, publicó.