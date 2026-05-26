$!Rocha Moya asegura que acudió a la FGR en Culiacán y se retiró tras comparecer

El Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acudió este martes a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Culiacán y posteriormente se retiró tras rendir su comparecencia ante una agente del Ministerio Público Federal, informó en sus redes sociales.
A través de un mensaje, informó que respondió a las preguntas formuladas por la autoridad investigadora y aseguró que mantendrá disposición para acudir a cualquier nuevo llamado.
“Hoy comparecí ante la Fiscalía General de la República, con sede en Culiacán, Sinaloa. Respondí las preguntas que me formuló la Agente del Ministerio Público Federal”, publicó.
Rocha Moya señaló que tiene la firme determinación de atender todos los requerimientos de la autoridad cuando así lo considere necesario.
Además, expresó que confía en el sistema judicial mexicano, en el Estado de Derecho y en las instituciones de justicia del País.
El Gobernador también afirmó que continuará defendiendo “la verdad” y manifestó respaldo a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a quien reconoció por su defensa de la soberanía nacional.