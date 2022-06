Rocha Moya asegura que su estrategia de seguridad está funcionando mejor que la de Malova y Quirino

El Gobernador Rubén Rocha Moya afirmó que su estrategia de seguridad está funcionando mejor que la de sus antecesores Mario López Valdez y Quirino Ordaz Coppel.

Dicha declaración la dio ante medios de comunicación que le cuestionaron sobre el ataque a balazos a un joven de 29 años de edad que iba saliendo de un bar en el sector Tres Ríos en Culiacán. El hombre murió horas más tarde.

Aseguró Rocha Moya que el Estado mantiene una estrategia que ha permitido que ocurran menos casos con el del joven, y descartó que se trate de una alerta en seguridad pública.

“No, no, no es lo que les digo lamentablemente, discúlpenme, siempre me traen ustedes la idea de meter en una titular de su periódico una alarma pero no, la estrategia de nosotros está funcionando”, dijo.

“Está funcionando mejor que la de Quirino y la de Malova y las de atrás, etcétera. Entonces estamos en eso, lamentablemente esto ocurre aquí. ¿Saben cuántos enfrentamientos se dieron en Estados Unidos en los últimos seis meses? Más de 500 enfrentamientos, entonces ocurre en todas las sociedades”, afirmó el mandatario estatal.

Expresó el Gobernador que quisieran que ocurrieran lo menos posible este tipo de hechos pero que están trabajando en ello. Pidió a los medios de comunicación no poner lámparas de alarma.

Rocha Moya argumentó que su estrategia de seguridad está funcionando mejor que la de sus antecesores porque han disminuido los homicidios, feminicidios y el robo de vehículos.

-Pero Mazatlán se colocó como el municipio con mayor número de desaparecidos.

Pero ahora estamos hablando de Sinaloa, y en efecto, ningún municipio ha crecido en estos indicadores, ni en Culiacán, incluso Culiacán era el más, con mayor acento.

-¿Y en los indicadores de desaparecidos? ¿También lo toman en cuenta?

Sí, eso ponga usted, que en eso no hemos avanzado. Le admito que no ponga que hemos avanzado en lo otro pero ponga le parezca que es lo negativo que vende, pero no, es decir, usted le saca la vuelta a los indicadores que le digo yo que estamos mejorando, usted quiere que yo le diga que estamos mal en los (inaudible) que por cierto no es cierto que hemos crecido en desaparecidos, no es cierto tampoco.

- ¿Van a la baja entonces?

No, no hemos crecido. No hemos crecido, no hemos crecido. Pero finalmente yo se los digo y discúlpenme ustedes, yo siempre los atiendo, siempre, siempre, siempre pero por favor no quiero que la política, la comunicación con ustedes que hacen la editorial les indica, pero finalmente sería bueno que se valorara qué está pasando realmente en Sinaloa.