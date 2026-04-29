Rocha Moya asegura respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum tras señalamientos de EU

En medio de los señalamientos difundidos por autoridades de Estados Unidos que lo relacionan presuntamente con una asociación dedicada al tráfico de drogas y al uso de armas, el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aseguró que ya habló con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que existe respaldo.

“Aquí estamos tranquilos trabajando por Sinaloa, no va a pasar nada, todo debe de encauzarse conforme a las leyes”, señaló.

Entrevistado por medios de comunicación a la salida de una reunión privada, el Mandatario estatal evitó profundizar sobre las acusaciones y respondió que no haría más declaraciones al respecto.

“No voy a declarar más, discúlpame”, expresó.

Rocha Moya confirmó además que sostuvo comunicación con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de quien dijo haber recibido respaldo político ante la situación.

Ante un cuestionamiento directo respondió afirmativamente que existe respaldo.



-¿Hay respaldo Gobernador?

“Sí, claro, por supuesto” dijo.



Cuestionado sobre si permanecerá en Sinaloa, respondió que continuará trabajando en la entidad y cumpliendo con sus funciones habituales.

“Sí, por supuesto, trabajando aquí y entrando y saliendo acá, yendo a desempeñar mi trabajo”, señaló.

Sobre los señalamientos que también alcanzan a otros funcionarios, entre ellos el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, el Gobernador indicó que recientemente lo vio en una reunión oficial, aunque dijo desconocer mayores detalles sobre sus actividades.

En relación con versiones sobre una supuesta revocación de visa, Rocha Moya insistió en que se enteró por medios públicos y no mediante una notificación formal.

“No, yo ahora me enteré por medios, oficialmente yo no he recibido ningún comunicado”, sostuvo.

Finalmente, llamó a la ciudadanía a mantener la calma y aseguró que la administración estatal seguirá operando con normalidad.

“El llamado que les hago es que estén tranquilos, sigamos trabajando por Sinaloa y tratando de resolver nuestros problemas comunes”, dijo.