“Ese es el planteamiento que tengo hasta ahora, y yo regresaría a reunirme con Maseca, con Minsa, con Cagill, etcétera, me acompañaría el Secretario de Gobernación, que es el segundo, no podría ir el Presidente, para efecto de tratar de darle certidumbre a los otros tres millones y medio de toneladas”, detalló.

Tras dos días de negociación en la Ciudad de México, el Mandatario no logró concretar los 7 mil pesos, como mínimo, que exigen los productores para el precio de maíz.

CULIACÁN._ Los productores agrícolas de Sinaloa aún no han conseguido los 7 mil pesos de precio de garantía que piden para la tonelada de maíz. El Gobernador Rubén Rocha Moya solo anunció que el Gobierno federal compraría 2 millones de toneladas.

“Plantee, ciérrese las fronteras para importar durante que estemos comerciando; tres, ábrase la posibilidad de exportación una vez que concluimos, una vez que se concluya ese tratado que se tiene, no es impedimento”, dijo.

Para dar el anuncio, Rocha Moya habló aproximadamente 17 minutos explicando que desde el año pasado inició las propuestas para el campo de Sinaloa, y no en los últimos dos días que viajó a Ciudad de México para hablar del tema con el Gobierno Federal.

Además que se ajustara las bases para quien quisiera trabajar por la vía del mercado.

“Ajústese el precio a ocho pesos del trigo”, añadió.

Tras los planteamientos de Rocha Moya, el Presidente López Obrador aseguró que la Federación comprará dos millones de toneladas de maíz a Sinaloa a 6 mil 965 pesos cada tonelada, afirmó el Gobernador.

“Luego dijo, vamos a ver el otro planteamiento, es el privado, me dijo ‘no vamos a permitir la importación, no me interesa la exportación, en todo caso estoy interesado por comprar el excedente, como gobierno después del millón que compremos de entrada’”, explicó Rocha Moya.

El acuerdo al que llegaron las autoridades para la adquisición del primer millón de toneladas es que les comprarán primero a los productores que siembran hasta 10 hectáreas.

“Que son 940 mil toneladas, porque esos nos tienen a dónde llevarlo cuando lo cultivan en su tierra”, añadió.

“Son 13 mil productores, de los 27 mil en total que existen”.

Los productores exigían no menos de siete mil pesos la tonelada, sin embargo, el precio permanecerá por debajo de ese techo.

En el caso del trigo, no hay una propuesta de precio, admitió Rocha Moya.

“Antes de abordar el avión me encontré con Víctor Villalobos (Secretario de Agricultura federal), y me dijo ‘la propuesta mía ya la tiene el Presidente, para el caso del trigo, estábamos en la bola ahí, no pudimos destacar más”, narró.

Pero sin importar lo que ofrezca la Federación, comprometió que les dará un bono por parte del Estado, pero no detalló de cuánto.

“Se los voy a dar (el monto) cuando se los mande, sí porque no lo voy a poner a votación aquí, pero yo les voy a dar un apoyo importante”.

Los trigueros solicitaron ocho mil pesos la tonelada.

La falta de soluciones por parte del Estado, provocó gritos y rechiflas contra el mandatario estatal, así como reclamos de los productores.

“No traigo más que eso”.

La reunión concluyó con el compromiso del Gobernador de reunirse con líderes productores este viernes a las 12:00 horas.