Rocha Moya atribuye a coordinación México-Estados Unidos los operativos en gasolineras y casinos de Sinaloa

El Gobernador Rubén Rocha Moya informó que no cuenta con detalles sobre los recientes operativos federales en Sinaloa, donde fueron aseguradas siete gasolineras señaladas por presunto “huachicol” y clausurados al menos cuatro casinos.

Señaló que estas acciones corresponden a labores coordinadas entre la Fiscalía General de la República y autoridades de Estados Unidos.

Explicó que la información que tiene proviene de reportes difundidos por medios de comunicación, ya que este tipo de despliegues no requiere notificación previa al Gobierno del Estado.

Precisó que, por tratarse de investigaciones federales, son dirigidas directamente por la FGR con apoyo de instancias estadounidenses.

En Ahome, personal de la Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la FGR realizó cateos en siete estaciones de servicio.

Durante las diligencias se aseguraron más de 871 mil litros de combustible, 16 pipas, equipos de telefonía y cómputo, así como cajas fuertes y bombas despachadoras de diésel y gasolina.

La mayoría de estos establecimientos están ubicados en los alrededores de Los Mochis, en puntos que conectan con la carretera México 15 y comunidades rurales.

En Salvador Alvarado, un casino de la ciudad de Guamúchil fue suspendido como parte de un operativo nacional en el que se intervinieron 13 establecimientos de este tipo en distintos estados.

De acuerdo con información presentada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en una conferencia federal, las clausuras están vinculadas con investigaciones por posibles operaciones de lavado de dinero.

En Sinaloa también fueron cerrados casinos en Culiacán, Ahome y Mazatlán.

Las autoridades federales no han informado si estas acciones continuarán en otros municipios del estado.