Rocha Moya cancela concierto y festejo masivo del Grito en Culiacán

“Quiero agradecer a los artistas que estaban contemplados para los festejos, su profesionalismo por la disposición mostrada para ser parte de los mismos. Apelo a la comprensión de las y los sinaloenses y les invito a festejar en cada uno de nuestros hogares el orgullo de ser mexicanas y mexicanos”.

“Honrando mi deber y mi responsabilidad de actuar en estricto interés de las familias del estado, he decidido que este 15 de septiembre la celebración de nuestra independencia se limitará únicamente al acto cívico protocolario con la intervención de los representantes de los poderes del Estado y de las Fuerzas Armadas”, mencionó.

El Mandatario estatal anunció a través de sus redes sociales esta decisión, a un día de que se conmemore el Grito de Independencia.

CULIACÁN._ Las celebraciones del Día de la Independencia en Culiacán no contarán con conciertos ni eventos masivos, y se limitarán a un evento protocolario encabezado por el Gobernador Rubén Rocha Moya.

La decisión, explicó Rocha Moya, responde a un ejercicio de alta responsabilidad, con el objetivo de proteger el bienestar y la seguridad de las familias sinaloenses.

“Sé que muchas y muchos sinaloenses esperaban con entusiasmo la celebración, y agradezco profundamente la disposición de los artistas invitados. Les pido comprensión e invito a que celebremos en nuestros hogares el orgullo de ser mexicanos”, señaló.

Rocha Moya recordó que septiembre es un mes de valores cívicos y memoria histórica, y destacó que, pese a la suspensión de los eventos masivos, el operativo estatal de seguridad continuará vigente para garantizar la protección de la ciudadanía durante la conmemoración patriótica.

“Gobernar es un ejercicio de alta responsabilidad que exige que las decisiones que adoptemos tengan como finalidad invariablemente asegurar el bienestar, la seguridad y los derechos de las y los sinaloenses. Septiembre es el mes de la conmemoración de los valores cívicos que se nutren de nuestro pasado heroico y de las gestas de nuestras y nuestros próceres”, dijo.

“Celebrar la patria nos enorgullece y nos identifica como mexicanas y mexicanos. Nuestra fortaleza como estado y como país se enraiza en la riqueza de nuestra historia”.

Con esta determinación, este 2025 es el segundo año consecutivo que debido a la violencia el Día de la Independencia se celebra sin público en Culiacán.

Para la celebración de la Independencia de México este año en Sinaloa se había contratado a Miguel Bosé, “El Coyote” y Marisela, y se habían invertido 16 millones de pesos, de acuerdo a información del propio Gobierno de Sinaloa. De momento, no se ha establecido si será posible recuperar esta dispersión de recursos.



LA VIOLENCIA

En septiembre de 2024 se registró el inicio de lo que sería un año de crisis de seguridad que todavía se desarrolla en Sinaloa derivado de una pugna del crimen organizado.

La violencia se ha registrado sin interrupciones cada jornada en diferentes partes de Sinaloa, provocando un alza en delitos como homicidios, desaparición de personas, robo de vehículos, enfrentamientos y el uso de artefactos explosivos.

La crisis de seguridad provocó que en 2024 durante septiembre algunas escuelas suspendieran clases presenciales, e incluso se registraron amenazas contra el Gobernador Rubén Rocha Moya en páginas web del Gobierno del Estado que fueron hackeadas.

Ante estos hechos se suspendió la celebración de El Grito de Independencia, y se limitó a un acto protocolario.

En 2024, la suspensión de la celebración fue anunciada el 12 de septiembre, pero este 2025 la decisión se extendió a este 14 de septiembre.

Este 13 de septiembre Sinaloa alcanzó más de 2 mil muertos por la violencia presente en el estado, en un año de inseguridad.



BOICOT AL GRITO

La última semana se registraron en redes sociales una serie de manifestaciones ciudadanas y de activistas que promocionaron la intención de boicotear el evento del Grito de Independencia, al no acudir al encuentro.

Sobre esto el Gobernador Rocha Moya opinó que se mantenía al margen de la expresión al respaldar las decisiones libres de la ciudadanía.



DECISIÓN DE ÚLTIMA HORA

Durante la jornada de este domingo, Noroeste entrevistó al Secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, sobre si existía temor que durante el Día de Independencia se presentaran situaciones de seguridad. El funcionario estatal descartó indicios que pusieran en riesgo el evento masivo.