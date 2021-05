$!Rocha Moya celebra decisión del Teesin para sancionar a Mario Zamora

En el mismo sentido fueron amonestados Héctor Orrantia Coppel, y Bernardino Antelo Asper, candidatos a los distritos locales 15 y 3 respectivamente, con una sanción de 35 mil 848 pesos, ambos, junto con Zamora Gastélum, de la alianza Va por Sinaloa, al replicar el logo institucional Puro Sinaloa, que ha usado el Gobernador Quirino Ordaz Coppel.

“Las resoluciones lo están diciendo, no nosotros, lo está diciendo el Tribunal Electoral y eso ayudará a afuera manos de los que no tienen nada que ver con la cosa electoral y no solamente no tienen que ver, sino que está prohibido que lo hagan y que se metan, que son los gobiernos de cualquier ámbito”, refirió Rocha Moya.