No mentir, no robar y no traicionar, principios de Morena nacional, se aplicarán en Sinaloa, aseguró el candidato a la Gubernatura por Morena y el Partido Sinaloense, Rubén Rocha Moya, quien cerró los 60 días de campaña electoral agradeciendo a su hija, hijos, nietas y nietos, ante más de 10 mil personas que se dieron cita para acompañarlo en el corazón de Culiacán, la Catedral.

“Nosotros vamos 4 por 4, nosotros no traicionamos”, manifestó Rocha Moya al pedir el voto por las y los candidatos de Morena y el PAS, haciendo especial énfasis en las diferencias que se han presentado en Ahome una vez que Vargas Landeros fue nombrado candidato.