Rocha Moya confirma ataque armado contra los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya

El Gobernador Rubén Rocha Moya confirmó el ataque armado contra los diputados locales de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, ambos heridos por arma de fuego en el centro de Culiacán.

La confirmación fue mediante un breve comunicado publicado en sus redes sociales.

“He sido informado de la agresión perpetrada en contra del diputado Sergio Torres Félix y de la diputada Elizabeth Montoya Ojeda. He instruido al Secretario de Seguridad Pública, Óscar Rentería Schazarino, a emprender de inmediato un operativo de búsqueda y captura de los responsables. Así mismo, me he comunicado con la titular de la Fiscalía General del Estado, para efecto de que se actúe con prontitud y celeridad en la investigación que se ha abierto con motivo de estos hechos. Les mantendré informados”, señala la misiva del mandatario estatal.

Además del apoyo con la Secretaría de Seguridad Estatal, el Secretario de Salud estatal, Cuitláhuac González Galindo, llegó a uno de los hospitales donde estaban siendo atendidos los legisladores locales, el cual fue resguardado con elementos federales y estatales.

“También he instruido al Dr. Cuitláhuac González Galindo, Secretario de Salud del Estado, se traslade a los hospitales donde han sido ingresados y supervise personalmente la atención que se les brinda, así como al ciudadano Gonzalo Quintero Baca, lesionado en los mismos hechos”, añadió Rocha Moya en un segundo mensaje.

Los hechos ocurrieron en el marco de este mediodía, sobre el Paseo Niños Héroes, en las inmediaciones de las oficinas del partido Movimiento Ciudadano en Culiacán.