El Gobernador Rubén Rocha Moya considera que no cometió delitos electorales como lo determinó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con él y otros 17 gobernadores.

“Pero ellos sí, entonces finalmente tenemos dos opiniones en contra pero eso es lo que resuelven. Yo no estoy de acuerdo en que la haya violado”, dijo en entrevista con medios de comunicación.

“No me queda, no me da nada de rareza eso; es la ley, lo admitieron ahí está, es un precedente que queda”, comentó.

Rocha Moya fue uno de los 18 mandatarios estatales que incurrieron en violaciones al proceso electoral de la revocación de mandato al que fue sometido el Presidente Andrés Manuel López Obrador al difundir desplegados con los logros del Gobierno Federal.

El proyecto votado por el TEPJF determinó que los gobernadores violaron el principio de paridad con un desplegado a favor de López Obrador frente al Parlamento Europeo. Además de 98 publicaciones en Twitter con la que resaltaron “logros del Gobierno, relacionados con beneficios y compromisos del movimiento en el que se identifican”.

De las 98 violaciones al proceso electoral, 15 son de la jefa de Gobierno, 13 del gobernador de San Luis Potosí; 10 del de Chiapas; 10 más del de Sinaloa; y, nueve de los de Sonora y de Baja California, respectivamente. La sentencia aprobada por el Pleno de la TEPJ señala que se deberá inscribir a las personas servidoras públicas sancionadas en el Catálogo de Sujetos Sancionados y dar vista a los congresos locales respectivos, para que determinen la situación jurídica de las mismas.

“El Congreso no me puede sancionar, le van a notificar al Congreso porque el Congreso archiva ese tipo de hechos, pero no hay sanción”, dijo Rocha Moya.