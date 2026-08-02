$!Rocha Moya dejó pagadas Semaneras que Yeraldine Bonilla no realiza

El responsable de producir y difundir la conferencia es Pedro Villarreal Uribe, propietario de la empresa VPRO, que en 2025 se llevó su tercera licitación para la producción de la conferencia por un monto de 6 millones 995 mil 325.48 pesos, de acuerdo al último contrato.

De acuerdo con un conteo de las emisiones que se registra en las páginas de difusión del Gobierno de Sinaloa, de las 65 emisiones contratadas fueron emitidas 34, lo que deja pendientes 31 conferencias sin producirse.

CULIACÁN._ Trece semanas después de la última conferencia Semanera del Gobierno de Sinaloa, permanecen pendientes 31 emisiones contempladas en el contrato vigente para la producción de ese ejercicio de comunicación institucional, sin que la administración estatal haya informado qué ocurrirá con ellas.

La última Semanera se realizó antes de que, la noche del 1 de mayo de 2026, el entonces Gobernador Rubén Rocha Moya solicitara licencia al Congreso del Estado para separarse del cargo mientras avanzaban las investigaciones iniciadas por la Fiscalía General de la República, derivadas de las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses sobre presuntos vínculos con el crimen organizado.

Desde entonces han transcurrido 13 semanas y la Gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, no ha encabezado conferencias bajo ese formato.

Las Semaneras fueron instauradas por Rocha Moya al inicio de su administración como un espacio para informar sobre programas, obras y acciones del Gobierno del Estado.

El ejercicio retomó el esquema de conferencias matutinas implementado por el entonces ¨residente Andrés Manuel López Obrador y continuado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con las denominadas Mañaneras del Pueblo.

La documentación obtenida, que se encuentra pública en la página Compranet Sinaloa, también permite observar la evolución de los contratos para la producción de las conferencias durante la administración estatal.

En el primer periodo, correspondiente a 2021-2022, el Gobierno del Estado contrató 40 emisiones por 3 millones 694 mil 999 pesos, un promedio de 92 mil 374 pesos por conferencia.

Para el periodo 2023-2024 se firmó un nuevo contrato por 6 millones 848 mil 570 pesos para producir hasta 70 emisiones, equivalente a un costo promedio de 97 mil 836 pesos por programa.

El contrato vigente, adjudicado en 2025, asciende a 6 millones 995 mil 325.48 pesos para 65 emisiones, con un costo aproximado de 107 mil 620 pesos por conferencia, lo que representaría 3 millones 336 mil 220 pesos que ya fueron pagados pero que no han sido ejercidos en el servicio.

Si bien el convenio establece el número de emisiones a producir, no fija un plazo para su conclusión.

Hasta el momento, el Gobierno de Sinaloa no ha informado si las conferencias serán reanudadas, qué ocurrirá con las 31 emisiones pendientes ni cuál será el destino de los recursos correspondientes que aún no han sido ejercidos.