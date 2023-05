“En primer lugar no me lo han planteado, y el Ayuntamiento, pues cada entidad de gobierno tiene su responsabilidad”, mencionó.

El Mandatario estatal sostuvo que ese tema no le corresponde al Gobierno a su cargo y precisó que el Ayuntamiento de Mazatlán tampoco no ha solicitado el respaldo del Estado para ello.

Este sábado, el Presidente Municipal de Mazatlán, Édgar González Zataráin, reveló que el Municipio debe pagar 544 millones de pesos en demandas perdidas para este 2023.

González Zataráin lamentó que la cantidad a pagar representará un golpe a las finanzas municipales, y perjudicará proyectos de obra pública y sociales.

“Estos 544 millones de pesos van en perjuicio de la población, de los servicios públicos, de la obra pública, de prácticamente de los impuestos de la ciudad; el recurso no se los están quitando a un Alcalde, se los están quitando al pueblo, se los están quitando a la ciudad”, dijo.

“Porque cuántas escuelas no podemos reparar con estos 544 millones, cuántas calles no pudiéramos rehabilitar, cuántas soluciones del drenaje no pudiéramos tener, cuántos puentes no pudiéramos hacer, cuántos arreglos no le pudiéramos hacer al Hospital Municipal que nos exigen los sindicalizados, cuánto no pudiéramos hacer por el bien de la ciudad con esos 544 millones de pesos”.

De acuerdo a información municipal, el Ayuntamiento de Mazatlán tiene en contra 2 mil 466 expedientes activos.

De estos, mil 558 son en el ámbito administrativo, 510 en el ámbito laboral, 343 por amparos, 40 en el tema agrario, 10 en materia civil y 5 por acciones colectivas.

El Alcalde de Mazatlán advirtió que el monto a pagar podría ascender a 2 mil millones de pesos una vez que se resuelvan los casos pendientes.