Rocha Moya descarta captura de líderes criminales tras operativo en La Brecha, Guasave

El Gobernador Rubén Rocha Moya aseguró que los operativos realizados en la comunidad de La Brecha, Guasave, ya no representan riesgo para la población y que las actividades en la zona regresaron a la normalidad, luego del enfrentamiento armado que dejó 13 personas abatidas y cuatro detenidas el pasado lunes.

Durante una entrevista posterior a la toma de protesta del nuevo coordinador estatal de la Guardia Nacional, el General Julices Julián Tadeo González Calzada, el Mandatario estatal explicó que el despliegue de fuerzas federales y estatales fue parte de una acción conjunta para ubicar un vehículo con reporte de robo, lo que derivó en el enfrentamiento con una célula delictiva.

“Hasta este momento, no se tiene registro de la detención de ningún personaje con relevancia criminal”, precisó Rocha Moya, al destacar que toda la información recabada durante el operativo ha sido entregada a la Fiscalía General de la República para su análisis.

Reiteró que los hombres capturados no pertenecen a la estructura de mando de ningún grupo criminal de alto perfil.

“Todo lo asegurado, vehículos, armas y personas detenidas, quedó bajo control del Ministerio Público Federal. No hay detención de ningún individuo considerado relevante”, añadió.

De acuerdo con los primeros informes, personal del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal Preventiva se encontraba realizando patrullajes en seguimiento a un sistema de geolocalización de una camioneta robada.

El rastreo condujo a los elementos hasta un convoy armado que circulaba entre Navolato y Guasave, y que finalmente fue localizado en un punto cercano al poblado de La Brecha.

Durante el intercambio de fuego, las autoridades abatieron a 13 presuntos agresores y detuvieron a cuatro más, además de liberar a nueve personas que habrían estado privadas de su libertad. En la zona se aseguraron 20 armas largas, entre ellas fusiles AK-47 y M4, así como ocho vehículos con modificaciones para uso táctico.