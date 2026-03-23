Rocha Moya descarta respaldos anticipados a aspirantes rumbo a 2027; Morena definirá candidaturas

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, afirmó que no respalda a ningún perfil que haya manifestado interés en contender por cargos en las elecciones de 2027, incluida la Senadora Imelda Castro Castro, ya que será el partido Morena quien determine las candidaturas.

Durante su conferencia semanal, subrayó que, aunque existan aspiraciones dentro de su partido, no puede expresar apoyo público ni participar en actividades proselitistas debido a las disposiciones de la legislación electoral.

Señaló que cualquier persona interesada en competir podrá convertirse en candidata únicamente cuando el instituto político lo decida formalmente.

Rocha Moya también enfatizó que no intervendrá en la designación de quien lo suceda en el cargo, y recordó que las candidaturas aún no están definidas, incluso sin garantizar que el próximo abanderado o abanderada provenga necesariamente de Morena.

Respecto a quienes ya han hecho públicas sus intenciones de competir por la gubernatura, el Gobernador consideró válido que lo expresen, siempre y cuando se mantengan dentro del marco legal.

Añadió que, en el caso de funcionarios públicos, estos pueden tener preferencias personales, aunque deben actuar conforme a la ley.

Entre los perfiles mencionados se encuentran, además de Imelda Castro, figuras como la Diputada local Teresa Guerra Ochoa, la Diputada federal Graciela Domínguez Nava, así como otros actores políticos que no han confirmado aspiraciones, como el Secretario de Economía Feliciano Castro y el Senador Enrique Inzunza Cazárez.

Rocha Moya sostuvo que toda persona con interés en participar en el proceso electoral tiene derecho a hacerlo, por lo que se les debe garantizar seguridad en el ejercicio de sus aspiraciones políticas.