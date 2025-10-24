$!Rocha Moya designa a nuevos titulares en Secretaría General de Gobierno, Economía y Sebides

CULIACÁN._ El Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya tomó protesta a los nuevos titulares de las secretarías General de Gobierno, Economía y Bienestar. El Mandatario hizo ajustes en el Gabinete estatal tras la renuncia del Secretario de Economía, Ricardo Valverde Cárdenas. La mañana de este viernes, le tomó protesta a Yeraldine Bonilla Valverde como Secretaria General de Gobierno, la primera mujer en Sinaloa en asumir ese cargo.

Se venía desempeñando como Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Sinaloa. Bonilla Valverde toma el lugar de Feliciano Castro Meléndrez, quien fue designado Secretario de Economía en relevo de Ricardo Velarde Cárdenas, quien el jueves presentó su renuncia al cargo. El ex funcionario estatal dejó sus funciones para colaborar en la investigación sobre la desaparición del joven Carlos Emilio, ocurrido en uno de sus negocios en Mazatlán.