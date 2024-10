Tras la publicación a nivel nacional de un trabajo periodístico que sugiere que el Gobernador de Sinaloa es investigado por sus nexos con el narcotráfico sinaloense, Rubén Rocha Moya aseguró que son “inventos”.

Además recalcó en su conferencia de prensa La Semanera, que tiene apoyo de los sinaloenses y de su partido Morena, aunque este tema no es algo político.

“Son deseos pagados. Nada más. Mentira. Pos oye... es claro que tengo el respaldo, lo tengo con las áreas que corresponde, con Morena, pero este no es un problema político, aquí, si yo les muestro una... una encuesta de septiembre... aquí, para que vean en el estado, cómo nos apoya la gente de Morena”, dijo.

“La otra, son inventos, son deseos, a mi nadie me investiga, yo no soy delincuente, yo me formé para servirle a la sociedad, ya les dije yo, la mayoría del tiempo lo dediqué yo a formarme”.

Rocha Moya enumeró parte de su currículum como universitario y luego mostró en una pantalla la última encuesta de aceptación publicada por el diario El País.

“Qué tiempo voy a tener yo de dedicarme a esto.. a otra tareas, fui Rector, fui Secretario General de la universidad, fui dirigente de los maestros de la universidad, fui maestro 25 años, di clases, hay muchos, hay miles, bueno, ya no jóvenes, ya están casi como yo, muchos a los que les di clases de matemáticas, estudié eso; qué voy a tener tiempo yo de otra cosa, les ha agarrado ir contra mí, no tienen ninguna razón, ninguna razón, ningún elemento”, expresó.

“Claro que me siento apoyado por los sinaloenses... O sea, es invento, es lo que quieren que me pase a mi, pues ya les dije: no me voy a desmayar porque me falta apoyo, entonces de eso no me voy a morir, un desmayo cardiaco, no de eso, porque me siento muy bien”.

Una publicación de la revista Proceso afirmó tener copias de un documento del Centro Nacional de Inteligencia en los que sugieren que el Gobernador está siendo vigilado y seguido de cerca, debido a sospechas de tener nexos con el narcotráfico.