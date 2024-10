Rocha Moya destaca respaldo de diputados y senadores de Morena a su administración

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, estuvo presente en la Cámara de Senadores y de Diputados en la Ciudad de México, para reunirse con los legisladores morenistas, de quienes destacó el respaldo del partido a su administración.

Mediante una publicación en redes sociales se dio registro de su visita en la Ciudad de México.

”Tal como ocurrió previamente durante su visita al Senado de la República, el Mandatario sinaloense recibió el respaldo también de los diputados federales, al igual que el de los senadores, pertenecientes a la llamada Cuarta Transformación, para apoyarlo en el compromiso de que el clima de tranquilidad retorne a Culiacán, se normalice la seguridad y continúe la actividad cotidiana de la sociedad”, expone el Gobierno de Sinaloa en un breve informe sobre la reunión con legisladores.

Las reuniones giraron entorno a la crisis de seguridad que enfrenta Sinaloa.

Entrevistado a su llegada al recinto legislativo, antes de encontrarse con Monreal Ávila, el Gobernador reconoció que su entidad vivía “un momento difícil, que tiene la atención debida del Gobierno de la República y de mi Gobierno”.

“Estamos atendiendo por el bien de los sinaloenses esta situación complicada, no es inédito en Sinaloa, ha ocurrido en otros momentos en que los grupos delincuenciales se confrontan”, aseguró Rocha Moya, quien también dijo que “estamos haciendo lo nuestro”, tras reconocer que la violencia en dicha entidad comenzó luego de la detención de Ismael Zambada García, “El Mayo”.

Sin embargo, rechazó opinar sobre el supuesto montaje en torno al asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, líder del Partido Sinaloense y ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, como lo señaló la Fiscalía General de la República.

“A mí no me toca opinar sobre ese tema porque contaminaría el tema de la investigación, este hombre [Ricardo Monreal Ávila] que es un gran abogado, sabe que yo no puedo opinar de ese tema”, indicó Rocha Moya, quien también aclaró que ha dejado que “la Fiscalía haga lo suyo”.

“Y yo, como Gobernador de Sinaloa, frente al entonces Presidente en funciones, Andrés Manuel López Obrador y la Presidenta Claudia Sheinbaum [Pardo], pedí que el caso lo atrajera la Fiscalía General. Por lo tanto, confío en las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía”, enfatizó.

“Claro que sigo en el cargo, cuáles son las voces que piden mi renuncia, pues sí, tienen deseo, pero no es un problema de deseos, lo que importa es lo que opinen los sinaloenses”, alcanzó a responder Rocha Moya, antes de ingresar a la oficina de Monreal Ávila.

El Gobernador también se entrevistó con los senadores de Morena y aseguró que podían confiar en él, según narró el Senador Ignacio Mier Velazco.

”La frase del Gobernador con la que me quedo es que confiemos en él, porque él no traiciona, ni al pueblo ni a los principios de nuestro movimiento. Y todos le creemos”, comentó el legislador, quien también explicó que los senadores de Morena le habían “dejado testimonio [a Rocha Moya], de que tiene todo nuestro respaldo”.

A pregunta expresa, el también vicecoordinador de Morena dijo que Rocha Moya “no tiene por qué irse. Esa es una narrativa pero hay como 10, 12 gobernadores que son los que conocen esto. Nos comentaba el Gobernador que en la última semana sólo ha habido cinco asesinatos, cuando en otros estados hay cinco diarios y no se hacen públicos”.