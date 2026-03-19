Rocha Moya dice desconocer detalles de operativo en El Salado; confirma acciones sin informe oficial

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, afirmó que no cuenta con información detallada sobre el operativo realizado este jueves en la sindicatura de El Salado, en el municipio de Culiacán, aunque confirmó que sí se llevó a cabo y que derivó en acciones por parte de fuerzas federales.

Explicó que durante la reunión de la mesa de seguridad se intentó obtener información oficial sobre estos hechos; sin embargo, no fue posible acceder a datos concretos.

“No, fíjate que ahorita que estuvimos en la mesa, ahí que ahí estaba el Fiscal federal, el Fiscal de la FGR porque se reúne con nosotros y ahí estuvo tratando de que le dieran la información. No la tenía, no no no me la pudo dar porque no hay una información dada oficialmente, a él se le estaban requiriendo de México”, señaló.

Rocha Moya indicó que, pese a la falta de un reporte formal, se tiene conocimiento de que el operativo sí se ejecutó en la zona.

“Pero sí se hizo el operativo y sí hubo detenciones, y sí hubo decomiso, no sé. Eh, pero no no sé qué tanto y qué cosa”, agregó.

El despliegue en El Salado fue reportado por habitantes de la sindicatura, quienes señalaron la presencia de elementos federales y movilización de unidades en la zona, sin que hasta el momento se haya emitido un informe oficial detallando los resultados.

El Gobernador reiteró que la información sobre este tipo de operativos corresponde en gran medida a instancias federales, por lo que se mantiene a la espera de datos oficiales que permitan precisar el alcance de las acciones realizadas.