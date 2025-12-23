Rocha Moya dice no tener información oficial sobre muerte de presunto integrante de Los Chapitos ni vínculos con funcionario estatal

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, afirmó no contar con datos confirmados sobre el presunto asesinato de Óscar Noé Medina, conocido como “El Panu”, ocurrido en la Ciudad de México, ni sobre una posible relación familiar de este con un funcionario del Gobierno del Estado.

Ante cuestionamientos de medios, señaló que durante la más reciente reunión de la Mesa de Seguridad no se abordó ningún tema relacionado con ese caso, por lo que no existe información oficial que permita confirmar los hechos difundidos en versiones periodísticas y extraoficiales.

Rocha Moya indicó que su conocimiento sobre el asunto se limita a lo que ha sido publicado en medios de comunicación y reiteró que, de tratarse de un hecho real, corresponderá a las autoridades federales del área de seguridad realizar las investigaciones y emitir información oficial.

De acuerdo con reportes, Medina, identificado como jefe de seguridad de la facción conocida como Los Chapitos, fue asesinado al interior de un restaurante ubicado en la Zona Rosa de la Ciudad de México.

En esas mismas versiones se señala que el presunto delincuente estaría casado con una hija de Adolfo Rojo Montoya, director de Turismo en la zona Centro de la Secretaría de Turismo estatal.

Sobre este último señalamiento, el Gobernador aseguró desconocer cualquier vínculo familiar entre Medina y el funcionario estatal, y subrayó que no tiene información sobre la vida personal ni relaciones de carácter privado de servidores públicos.

“No tengo conocimiento de eso, no sé si existe algún parentesco ni conozco antecedentes al respecto”, expresó.

Hasta el momento, ninguna autoridad federal o local ha confirmado oficialmente la identidad de la persona asesinada ni la relación familiar mencionada en las versiones difundidas.