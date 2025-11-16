$!Rocha Moya encabeza cabalgata inaugural de la Expo Feria Ganadera Sinaloa 2025

Acompañado por jinetes provenientes de distintos municipios del estado, el Gobernador Rubén Rocha Moya encabezó este domingo la cabalgata con la que dio inicio la Expo Feria Ganadera Sinaloa 2025.
De acuerdo con información oficial, el contingente estuvo integrado por alrededor de 2 mil jinetes y 737 equinos que recorrieron diversas calles de la ciudad.
El Mandatario estatal participó en el evento junto al presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, José Alfredo Sáinz Aispuro; y del Secretario de Agricultura de Sinaloa, Ismael Bello Esquivel.
Durante el recorrido, Rocha Moya reiteró su acompañamiento al sector ganadero y destacó la importancia de esta actividad para la economía estatal.
“Hacer una cabalgata es de mucho significado, los motiva mucho, alienta, van a venir aquí a exhibir sus ejemplares de las diferentes razas. Vengan a divertirse aquí a la feria. Va a haber artistas de gran calado va a haber teatro del pueblo”, expresó.
En el marco del inicio de la edición 2025 de la Expo Feria Ganadera, el Secretario Bello Esquivel informó que diversos criadores presentarán ganado para venta y señaló que el Gobierno del Estado promoverá el programa de apoyo para mejoramiento genético.
Según precisó, este programa contempla apoyos de hasta 20 mil pesos para ganaderos que busquen mejorar la calidad de sus razas.
El funcionario también indicó que continúan los trabajos para mantener el estatus zoosanitario que permita avanzar en la recuperación de la exportación de ganado.
Añadió que, de acuerdo con los esfuerzos coordinados entre el Gobierno del Estado, la Unión Ganadera y el Comité Pecuario, Sinaloa se encuentra libre de gusano barrenador.
“Este es un evento de la ciudad, es un evento de los ganaderos donde conviven con la ciudad, es un evento muy importante, es un evento donde se viene a exponer la mejor genética de ganado, pero a la vez va a haber un muy bien teatro del pueblo, va a haber juegos mecánicos y seguridad para la población”, señaló.
La Expo Feria Ganadera es uno de los eventos tradicionales del sector en la entidad, en el que se realizan actividades relacionadas con la producción pecuaria, exhibiciones y espacios de convivencia familiar.
Durante la cabalgata también acompañaron al Gobernador el subsecretario de Agricultura, Alfredo Valdez Zazueta; el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Rodolfo Valenzuela; y el presidente de la Asociación de Cabalgadores Acabales de Sinaloa, Rodolfo Sepúlveda Reátiga, además del contingente de jinetes que participó en el recorrido inaugural.