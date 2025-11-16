$!Rocha Moya encabeza cabalgata inaugural de la Expo Feria Ganadera Sinaloa 2025

Acompañado por jinetes provenientes de distintos municipios del estado, el Gobernador Rubén Rocha Moya encabezó este domingo la cabalgata con la que dio inicio la Expo Feria Ganadera Sinaloa 2025.

De acuerdo con información oficial, el contingente estuvo integrado por alrededor de 2 mil jinetes y 737 equinos que recorrieron diversas calles de la ciudad.

El Mandatario estatal participó en el evento junto al presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, José Alfredo Sáinz Aispuro; y del Secretario de Agricultura de Sinaloa, Ismael Bello Esquivel.

Durante el recorrido, Rocha Moya reiteró su acompañamiento al sector ganadero y destacó la importancia de esta actividad para la economía estatal.

“Hacer una cabalgata es de mucho significado, los motiva mucho, alienta, van a venir aquí a exhibir sus ejemplares de las diferentes razas. Vengan a divertirse aquí a la feria. Va a haber artistas de gran calado va a haber teatro del pueblo”, expresó.