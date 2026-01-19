Rocha Moya evita adelantar versión sobre muerte de estudiante en Tierra Blanca; promete investigación y atención a la familia

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señaló que no puede adelantar ninguna versión sobre la muerte del estudiante universitario Fernando Alan, de 23 años, quien perdió la vida durante una persecución armada registrada el pasado martes 13 de enero en la colonia Tierra Blanca, en Culiacán.

Durante entrevista, indicó que al tratarse de un hecho reciente, corresponde exclusivamente a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la agresión.

“Eso solamente se lo puede decir la Fiscal o el Secretario de Seguridad, porque acaba de ocurrir. Yo no puedo evaluar ninguna versión”, expresó.

Rocha Moya aseguró que el Gobierno del Estado ya tuvo acercamiento con la familia del joven a través de las áreas de atención a víctimas y derechos humanos, las cuales, dijo, actúan de manera inmediata en este tipo de casos.

“Víctimas, mujeres, derechos humanos, inmediatamente están en todos los casos. No tengo la menor duda de que ya se acercaron”, afirmó.

El Gobernador sostuvo que, ante la pérdida de la vida del joven, la prioridad es que se investigue a fondo lo ocurrido y se determinen con certeza las razones de la agresión.

“Lo que queda ahora es buscar que tengamos certezas del por qué agredieron a este muchacho. Él ha perdido la vida, que es lo más importante, y decirle a la familia que nosotros vamos a estar atentos a que se investigue”, puntualizó.

Fernando Alan murió tras ser alcanzado por disparos cuando viajaba en un automóvil junto con su novia, Rosa Guadalupe, quien resultó herida, en un contexto en el que presuntamente se desarrollaba un operativo de seguridad y la persecución de civiles armados.

La familia del estudiante, quien cursaba la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Sinaloa, emitió un comunicado en el que exigió justicia, respeto a la verdad y el esclarecimiento de los hechos, al sostener que el joven perdió la vida de manera injusta.

El pronunciamiento familiar se dio luego de que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos solicitara a las autoridades esclarecer de forma pública y transparente el homicidio, ante versiones preliminares que lo señalan como una posible víctima colateral.

Rocha Moya reiteró que todos los casos de este tipo son atendidos por las instancias correspondientes desde el primer momento y que será la investigación oficial la que determine responsabilidades.