Rocha Moya felicita a López Obrador y destaca su legado en la transformación del País

El Gobernador Rubén Rocha Moya felicitó al ex Presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo de su cumpleaños número 72, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales oficiales, donde reconoció la transformación que encabezó durante su administración federal.

En la publicación, acompañada de una fotografía donde ambos aparecen abrazados, Rocha Moya subrayó la influencia del ex Mandatario en la vida política del País y la vigencia de los principios que promovió durante su Gobierno.