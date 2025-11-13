Rocha Moya felicita a López Obrador y destaca su legado en la transformación del País

El Gobernador Rubén Rocha Moya felicitó al ex Presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo de su cumpleaños número 72, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales oficiales, donde reconoció la transformación que encabezó durante su administración federal.
En la publicación, acompañada de una fotografía donde ambos aparecen abrazados, Rocha Moya subrayó la influencia del ex Mandatario en la vida política del País y la vigencia de los principios que promovió durante su Gobierno.
Felicito con aprecio al Presidente Andrés Manuel López Obrador (@lopezobrador_ ) en su cumpleaños. Su visión y entrega marcaron una transformación profunda en la vida pública del país. Desde Sinaloa seguimos caminando con los principios del humanismo mexicano que usted sembró. pic.twitter.com/doyC1t6wru— Rubén Rocha Moya (@rochamoya_)
November 13, 2025
“Felicito con aprecio al Presidente Andrés Manuel López Obrador en su cumpleaños. Su visión y entrega marcaron una transformación profunda en la vida pública del País. Desde Sinaloa seguimos caminando con los principios del humanismo mexicano que usted sembró”, escribió el Gobernador.
López Obrador actualmente reside en su finca de Palenque, Chiapas y se ha mantenido alejado de la vida pública desde que concluyó su sexenio.
La felicitación de Rocha Moya se suma a los mensajes de reconocimiento que figuras políticas y funcionarios del actual Gobierno federal enviaron al ex Presidente.