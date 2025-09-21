Rocha Moya ha renovado al 84% de su gabinete durante 4 años de administración

CULIACÁN._ El Gobernador Rubén Rocha Moya ha hecho cambios en 11 de los 13 cargos de titulares de secretarías estatales a cuatro años de que inició su administración en Sinaloa.

Estos cambios representan el 84.6 por ciento de renovaciones de los titulares de las dependencias.

Dentro de los cambios, hay dependencias que sufrieron diversas modificaciones, pasando por varios titulares, y otras en las que solo se ha registrado uno.

De los titulares de las secretarías, únicamente la Secretaria de Pesca y Acuacultura de Sinaloa, Flor Emilia Guerra Mena; y la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, María Guadalupe Ramírez Zepeda, mantienen el puesto desde el inicio del mandato de Rocha Moya.

En la Secretaría de Salud, Héctor Melesio Cuén Ojeda fue separado del cargo en 2022 después de una disposición del Gobierno de Sinaloa en la que pedía a los funcionarios estatales no mantener demandas contra periodistas, esto tras el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez.

En ese momento, Cuén Ojeda mantenía litigios contra comunicadores por temas de difamación. Con su separación del cargo, Cuitláhuac González Galindo fue nombrado Secretario de Salud.

En la Secretaría de Bienestar, Ruth Díaz Gurría dejó el cargo en 2022 y ahora la dependencia es liderada por María Inés Pérez Corral.

En 2023, en la Secretaría de Obras Públicas, José Luis Zavala dejó el cargo, después asumió Joaquín Alberto Landeros Güicho y cuando este asumió la titularidad de Administración y Finanzas, fue designado Raúl Francisco Montero Zamudio.

Enrique Inzunza Cázarez salió de la Secretaría General de Gobierno en 2024 para ocupar la Senaduría por Morena, y ahora es Feliciano Castro Meléndrez el titular del cargo.

En Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega dejó el cargo en 2024, pues señaló que solo acompañaría a Rocha Moya la mitad de su gobierno; ahora es Joaquín Alberto Landeros Güicho el titular de la dependencia.

En Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez Nava dejó el puesto para ir por una Diputación federal. La dependencia quedó a cargo de Gloria Himelda Félix Niebla.

En la Secretaría de Economía, Javier Gaxiola Coppel dejó el cargo en 2024 para atender sus empresas; ahora es Ricardo Velarde Cárdenas el titular.

La Secretaría de Turismo es la que más ha sufrido modificaciones, con María del Rosario Torres Noriega siendo cambiada en 2022 a Oficial Registrador del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Mazatlán; después asumió el cargo Luis Guillermo Benítez Torres, ex Alcalde de Mazatlán, quien terminó separado para enfrentar procesos penales.

El puesto fue entonces designado a Estrella Palacios Domínguez, quien lo dejó para ir por la Alcaldía de Mazatlán. De manera provisional, el despacho fue atendido por Ricardo Velarde Cárdenas, pero ahora Mireya Sosa Osuna es la titular de la dependencia.

En la Secretaría de las Mujere, la titular era María Teresa Guerra Ochoa pero se separó del cargo para ir por la Diputación local de Morena, quedando al frente Ana Francis Chiquete Elizalde.

En la Secretaría de Agricultura, Jaime Montes Salas fue removido del cargo en 2024 y enviado como director del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, donde opera desde una oficina en Los Mochis, Ahome. Ahora el puesto es de Ismael Bello Esquivel, ex titular del SATES.

En la Secretaría de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo comenzó la administración pero la dejó en 2023; después fue asignado Gerardo Mérida Sánchez, quien dejó el puesto en diciembre de 2024 en medio de una crisis de seguridad que todavía se mantiene en el estado. Ahora el titular es ahora es Óscar Rentería Schazarino.



OTROS CAMBIOS

La semana pasada, el Gobernador Rocha Moya tomó protesta a nuevos funcionarios para su gabinete. Entre los nombramientos destaca el de Cuauhtémoc Chacón Mendoza, quien asumió como nuevo coordinador de Comunicación Social, en sustitución de Adriana Ochoa del Toro, quien ocupó el cargo desde el inicio de la actual administración y acompañó al Mandatario durante su campaña electoral en 2021.

Otro cambio relevante fue el de Pablo Francisco Bedoya Bañuelos, designado como jefe de la Oficina del Gobernador, en relevo de Cynthia Gabriela Gutiérrez López, quien a partir de ahora representará al Gobierno de Sinaloa en la Ciudad de México.

También se nombró a Carlos Enrique González Ramos como nuevo Subsecretario de Atención Médica en la Secretaría de Salud.

Asimismo, el Mandatario entregó nombramientos a Armando Camacho Aguilar como director del Instituto Sinaloense del Deporte; y a Brenda Rocío García Félix como directora del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Sinaloa.