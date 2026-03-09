$!Rocha Moya imparte conferencia sobre Sinaloa en el Centro de Estudios Superiores Navales

La ponencia, titulada “Sinaloa, situación política, social y económica; los retos para su transformación”, fue dirigida a cursantes de la Maestría en Seguridad Nacional, quienes forman parte de la LIX promoción de este posgrado impartido por la Universidad Naval.

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, impartió una conferencia magistral en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina, donde abordó la situación política, social y económica del estado, así como los principales retos para su transformación.

De acuerdo con la información difundida, la invitación al mandatario estatal fue realizada por la Dirección de la Escuela de Guerra Naval, instancia académica que forma parte de la Universidad Naval y que alberga al Centro de Estudios Superiores Navales.

Durante la conferencia, el gobernador expuso diversos aspectos relacionados con el contexto político, social y económico de Sinaloa, además de compartir reflexiones sobre los desafíos que enfrenta la entidad en materia de desarrollo y transformación.

El auditorio estuvo integrado por 35 cursantes de la Maestría en Seguridad Nacional, entre ellos capitanes de la Secretaría de Marina (Semar), coroneles de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como personal del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Asimismo, el grupo académico contó con presencia internacional, con la participación de un capitán naval de Guatemala y un teniente coronel de China, quienes también forman parte de esta generación del programa de posgrado.

La conferencia forma parte de las actividades académicas del programa de estudios en seguridad nacional, en el que se analizan temas estratégicos relacionados con la gobernabilidad, la seguridad y el desarrollo del país.