$!Rocha Moya inaugura en Culiacán el Centro Estatal de Radioterapia

CULIACÁN._ Con una inversión de 40.9 millones de pesos, el Gobernador Rubén Rocha Moya inauguró el Centro Estatal de Radioterapia, una unidad especializada en brindar tratamientos de radioterapia a pacientes con cáncer. En un comunicado del Gobierno del Estado, se indicó que esta unidad coadyuvará a optimizar la calidad, la atención digna y accesibilidad de los tratamientos oncológicos en Sinaloa, además de reducir los tiempos de espera en pacientes.





Rocha Moya detalló que este centro cuenta con el segundo acelerador lineal, comprometido en su administración, sumando en total tres aceleradores lineales en el Estado, convirtiendo a Sinaloa en la única entidad del noroeste del País con este equipamiento. “Vamos a seguir creciendo en atención a la población en salud, como ya se los comenté, eso nos va a permitir que sigamos teniendo espacios más amplios para que los médicos, los talentos médicos, los talentos profesionales en cualquiera de las áreas se desarrollen y se desarrollen muy bien”, precisó. También destacó que el centro podrá ser utilizado por sinaloenses de todas las instituciones de salud, IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar e instituciones privadas, así como, pacientes de otras entidades.





“Mi reconocimiento a todas las trabajadoras, a todos los trabajadores de medicina del área de salud”, sostuvo el Gobernador y aprovechó para felicitar al señor Alejandro, quien este lunes tuvo su última radioterapia deseándole mucha salud. Además, el Gobernador informó que el próximo año se adaptará el antiguo Hospital General en una unidad de especialidades en ortopedia y neurocirugía, e iniciará la construcción de la clínica del IMSS en Guamúchil y un nuevo hospital del IMSS en Culiacán, con capacidad para 216 camas.





El Secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, agradeció la visión humanista de Rocha Moya, que pone a disposición de las y los sinaloenses tecnología especializada para mejorar la atención médica y la calidad de vida del paciente. Por ello, precisó que el Centro Estatal de Radioterapia es un espacio que cuenta con equipamiento de vanguardia, además de personal capacitado en la atención de pacientes con cáncer. “Ese agradecimiento al doctor Rubén Rocha Moya, nuestro Gobernador, porque sin su visión humanista y compromiso con la salud pública y su entender de la justicia social, nos ha ayudado a construir y garantizar la atención oncológica de todos nuestros pacientes. En este Centro ofreceremos tratamientos, también ofreceremos acompañamiento daremos la confianza y la certeza de que en este Sinaloa la salud es una prioridad”, dijo, el también director general de los Servicios de Salud de Sinaloa. Asimismo, detalló que el Centro Estatal de Radioterapia representa esperanza para miles de sinaloenses, ya que, incrementará significativamente la capacidad de atención de pacientes oncológicos, pasando de 31 mil pacientes anuales a 50 mil, un paso histórico en la lucha contra el cáncer.



