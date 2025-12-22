$!Rocha Moya inaugura obras por $15 millones en su natal Badiraguato y cierra gira rural de 2025 en Sinaloa

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, inauguró obras de pavimentación y alumbrado público por un monto de 15 millones de pesos en el municipio de Badiraguato, como parte de una gira de trabajo que marcó el cierre de su agenda de recorridos por zonas rurales del estado durante 2025. Entre las obras se encuentran principalmente pavimentación y alumbrado público.

Las obras se realizaron en las comunidades de Ciénega de los Lara, Palmar del Río y en la cabecera municipal de Badiraguato, y tienen como objetivo mejorar la conectividad y los servicios básicos en estas localidades. De acuerdo con lo informado, los trabajos permiten reducir hasta en una tercera parte el tiempo de recorrido desde las comunidades hacia la cabecera municipal, lo que impacta en la movilidad de habitantes y el acceso a servicios.