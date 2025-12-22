$!Rocha Moya inaugura obras por más de $16 millones en su natal Badiraguato y cierra gira rural de 2025 en Sinaloa

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, inauguró obras de pavimentación y vialidad por un monto superior a los 16 millones de pesos en el municipio de Badiraguato, como parte de una gira de trabajo que marcó el cierre de su agenda de recorridos por zonas rurales del estado durante 2025.
Las acciones se concentraron en las comunidades de La Ciénega de los Lara, El Palmar de los Ríos y en la cabecera municipal de Badiraguato, donde se realizaron obras de pavimentación de calles principales y vialidades de conexión, con el objetivo de mejorar la movilidad y el acceso a servicios básicos para la población.
De acuerdo con información oficial, el mandatario estatal visitó primeramente la comunidad de La Ciénega de los Lara, acompañado por el presidente municipal de Badiraguato, José Paz López Elenes, y por el secretario de Obras Públicas del Estado, Raúl Francisco Montero Zamudio.
En esta localidad se inauguró la pavimentación de la calle principal, de aproximadamente 300 metros de longitud, construida con la técnica de empedrado ahogado en concreto, acorde con el entorno rural de la comunidad.
Posteriormente, la gira continuó en la comunidad de El Palmar de los Ríos, donde se entregó la pavimentación de su calle principal, también mediante empedrado ahogado en concreto, con una longitud de 258 metros. Estas obras forman parte de un paquete de infraestructura vial que busca mejorar la conectividad interna de las comunidades rurales del municipio.
En la cabecera municipal de Badiraguato, el Gobernador inauguró la pavimentación de la calle Arroyo de Arena, construida con concreto hidráulico, la cual permitirá comunicar el bulevar de acceso principal con el malecón, en una primera etapa.
Durante el evento, se informó que con recursos del presupuesto del próximo año se ejecutará una segunda etapa que conectará directamente con el malecón, el cual también será ampliado.
El monto total de inversión en estas obras asciende a 16 millones 435 mil pesos, de acuerdo con lo informado durante la gira de trabajo.
Se señaló, por parte del alcalde, que estas acciones permiten reducir hasta en una tercera parte los tiempos de traslado desde las comunidades rurales hacia la cabecera municipal, lo que impacta en la movilidad de los habitantes y en el acceso a servicios.
Durante su visita a La Ciénega de los Lara, el Gobernador recordó el compromiso adquirido durante su campaña para la construcción de la carretera hacia esta comunidad, obra que ya fue concluida en una primera etapa.
En ese contexto, informó que los trabajos continúan rumbo a la comunidad de Otatillos, donde ya se han avanzado seis kilómetros y restan 12 kilómetros más, los cuales, aseguró, quedarán concluidos en el año 2026.
En el marco de la gira, el mandatario estatal también atendió planteamientos relacionados con el sector salud. En la cabecera municipal, personal médico del Hospital Integral de Badiraguato solicitó la intervención del Gobierno del Estado para concluir los trabajos de modernización del nosocomio, particularmente en las áreas de laboratorio y urgencias, además de la gestión para la asignación de médicos especialistas.
Ante estas solicitudes, Rocha Moya instruyó al secretario de Obras Públicas a realizar un estudio técnico para evaluar las obras pendientes, y señaló que la asignación de especialistas será gestionada ante el IMSS Bienestar, al tratarse de plazas de competencia federal.
Por su parte, el presidente municipal de Badiraguato, José Paz López Elenes, destacó la realización de las nuevas obras de vialidad y recordó el compromiso de campaña relacionado con la carretera a La Ciénega de los Lara, el cual, señaló, ya es una realidad.
En los distintos eventos, el mandatario estatal estuvo acompañado también por el director de Obras del Ayuntamiento, Rubiel Rincón Ramos. Los mensajes de agradecimiento en cada una de las comunidades estuvieron a cargo de habitantes locales: Vianey Medina Medina, en La Ciénega de los Lara; el comisariado ejidal de El Palmar de los Ríos, Emilio Meza Cordero; y la maestra Simona Villalba Ortiz, en la cabecera municipal.
Con estas acciones, el Gobierno del Estado dio por concluida la agenda de giras y recorridos por zonas rurales de Sinaloa correspondiente al año 2025.