$!Rocha Moya inaugura obras por más de $16 millones en su natal Badiraguato y cierra gira rural de 2025 en Sinaloa

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, inauguró obras de pavimentación y vialidad por un monto superior a los 16 millones de pesos en el municipio de Badiraguato, como parte de una gira de trabajo que marcó el cierre de su agenda de recorridos por zonas rurales del estado durante 2025. Las acciones se concentraron en las comunidades de La Ciénega de los Lara, El Palmar de los Ríos y en la cabecera municipal de Badiraguato, donde se realizaron obras de pavimentación de calles principales y vialidades de conexión, con el objetivo de mejorar la movilidad y el acceso a servicios básicos para la población.

De acuerdo con información oficial, el mandatario estatal visitó primeramente la comunidad de La Ciénega de los Lara, acompañado por el presidente municipal de Badiraguato, José Paz López Elenes, y por el secretario de Obras Públicas del Estado, Raúl Francisco Montero Zamudio. En esta localidad se inauguró la pavimentación de la calle principal, de aproximadamente 300 metros de longitud, construida con la técnica de empedrado ahogado en concreto, acorde con el entorno rural de la comunidad. Posteriormente, la gira continuó en la comunidad de El Palmar de los Ríos, donde se entregó la pavimentación de su calle principal, también mediante empedrado ahogado en concreto, con una longitud de 258 metros. Estas obras forman parte de un paquete de infraestructura vial que busca mejorar la conectividad interna de las comunidades rurales del municipio. En la cabecera municipal de Badiraguato, el Gobernador inauguró la pavimentación de la calle Arroyo de Arena, construida con concreto hidráulico, la cual permitirá comunicar el bulevar de acceso principal con el malecón, en una primera etapa.