CULIACÁN._ El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, incumplió a las buscadoras de personas desaparecidas al no poner en operaciones el Centro de Resguardo e Identificación Humana de Culiacán, se supone que estaría listo para noviembre, afirmó la representante del colectivo Voces Unidas por la Vida, Alma Rosa Rojo Medina.

“Hasta ahorita tampoco cumplió su palabra de entregárnoslo en noviembre, cuando nosotros dijimos ‘no, pues si entregan en noviembre, si Dios quiere luego en diciembre empezamos a exhumar los cuerpos de la fosa común”’, dijo.

Rojo Medina explicó que para los familiares de desaparecidos es muy importante iniciar con la exhumación de la fosa común, que se ubica en el panteón 21 de marzo, pues están seguros que muchos de los cuerpos que están ahí pudieran ser sus familiares, lo que dijo, también ha reconocido el mismo Gobernador.

Asimismo, comentó que aquella ocasión en que los colectivos fueron llevados al Centro de Resguardo, en el mes de agosto, fue para presentarlo ante los familiares, los avances que tenían hasta entonces.

“Nos llevaron a presentar los avances que tenían, para que viéramos nosotros que sí estaba ya avanzado, pero igual, ¿de qué nos sirve? Si lo importante es que esté dotado ya del personal suficiente y de los radiactivos que se necesitan para hacer las pruebas”.

Recordó que para ella, personalmente es muy importante que inicien las operaciones del Centro, pues tiene tiempo buscando en la fosa común a su hermano, Miguel Ángel Rojo Medina, a quien busca desde hace 14 años, 5 meses y 17 días.

“Cuando mi hermano tenía un mes desaparecido, un mes y un día, encontraron un cuerpo que tenía un mes exactamente de muerto, pero como el cuerpo ya había estado a la intemperie, estuvo colgado, ya se lo habían comido los animales, no había ropa, ninguna evidencia, nada más el cuerpo ese, ya sin nada, sin pelo, sin nada, nada, más que una poquita piel acartonada”, recordó.

“Ese cuerpo no lo encuentran, no lo encuentran, han hecho tres exhumaciones en la fosa común y no salen los ADN igual al primero que hicieron”.

Es por eso, dijo, que ella ha estado pendiente del seguimiento del Centro de Resguardo e Identificación Humana de Culiacán, sobre cuándo iniciarán las exhumaciones, porque hasta ha llorado del coraje de ver el estado en que se encuentra la fosa común, como un basurero, cómo el arroyo se ha llevado cuerpos, también, expresó.

Alma Rosa dio a conocer su sentir en un contexto donde el Gobierno Federal salió a decir que la Secretaría de Gobernación únicamente pudo confirmar que están desaparecidos 12 mil 377 personas en México, de las 113 mil 488 que aparecían en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.