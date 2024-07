Que los sinaloenses estén seguros de que los vamos a cuidar, esa es nuestra obligación, aseguró el Gobernador Rubén Rocha Moya ante la presencia militar de 3 mil 400 elementos que han arribado al estado en estos días.

Informó que agentes de la Policía Estatal, Marina y del Ejército Mexicano estarán atentos a lo que pueda ocurrir en Sinaloa.

El pasado viernes 200 elementos de fuerzas especiales llegaron a Culiacán y el domingo se sumaron otros 200 del Ejército Mexicano.

Ante lo anterior, Rocha Moya señaló que todo puede ocurrir y por lo tanto, ahora con la presencia militar el estado tendrá con qué responder si se llegaran a presentar circunstancias que atentaran contra la seguridad de los sinaloenses.

“Todo puede ocurrir y para eso está el Gobierno. Nosotros tenemos que responder a cualquier circunstancia... Nosotros estamos atentos de todo, es nuestra obligación”.

“Nosotros estamos listos para atender la seguridad de los sinaloenses, que los sinaloenses estén seguros que los vamos a cuidar, esa es nuestra obligación”, comunicó.

De la misma manera expuso que quiere que la tranquilidad que está presente en Sinaloa se quede y es por eso que el estado está en constante coordinación con el Gobierno Federal.

El Gobernador de Sinaloa agregó que no hay por qué especular de la tranquilidad que existe, que es bueno que esté presente actualmente.

“Claro que no se restringen esos malos momentos, espero que no se ponga mal y las cosas caminen bien. Nosotros estamos preparados y estamos en coordinación con el Gobierno Federal, estatal y con los municipales”.

“Yo la quisiera, yo quisiera esa... no tenemos ningún elemento para especular que no vaya a salir igual, nosotros queremos que siga igual esa tranquilidad, no vamos a especular”, manifestó Rocha Moya.