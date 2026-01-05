Rocha Moya inicia 2026 con La Semanera desde Ahome; anuncia conferencias itinerantes en Sinaloa

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, inició el año encabezando su primera conferencia La Semanera desde el municipio de Ahome, con sede en la ciudad de Los Mochis, donde anunció un cambio en la dinámica de este ejercicio de comunicación gubernamental.

Durante la conferencia, el mandatario estatal informó que La Semanera se realizará de manera itinerante en los distintos municipios de Sinaloa, y no únicamente desde la ciudad de Culiacán, como había ocurrido de forma regular desde el inicio de su administración.

Rocha Moya explicó que, si bien en ocasiones anteriores la conferencia semanal ya se había llevado a cabo fuera de la capital del estado, estas ediciones se realizaron bajo un carácter extraordinario.

Con el nuevo esquema, la presencia del Gobernador y su gabinete en los municipios responderá a una programación regular y no a eventos excepcionales.

La conferencia realizada en Los Mochis marca el inicio formal de esta modalidad itinerante, con la que el Ejecutivo estatal busca trasladar el ejercicio informativo a distintas regiones de la entidad, permitiendo que los anuncios y posicionamientos del Gobierno del Estado se emitan desde los propios municipios.

Hasta el momento, no se ha precisado el calendario ni la periodicidad con la que La Semanera se llevará a cabo en cada municipio, aunque se indicó que la dinámica formará parte de la agenda habitual del Gobernador durante el año.

Con este anuncio, el Gobierno de Sinaloa inicia 2026 con una modificación en la logística de su principal espacio de comunicación semanal, ampliando su alcance territorial dentro del estado.