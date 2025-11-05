Rocha Moya insiste que Sinaloa mantiene gestiones con la Federación para atender demandas del campo

El Gobernador Rubén Rocha Moya aseguró que el Gobierno del Estado continúa las gestiones ante autoridades federales para resolver las peticiones de los productores agrícolas, principalmente en lo relacionado con los apoyos económicos a trigueros que mantienen adeudos pendientes.

Explicó que el Secretario de Agricultura y Ganadería, Ismael Bello Esquivel, se encuentra en la Ciudad de México para sostener reuniones con representantes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural con el objetivo de revisar los avances en los compromisos acordados con los productores sinaloenses.

Señaló que aunque la manifestación en la caseta de San Miguel Zapotitlán, en el municipio de Ahome, fue levantada, el tema de los pagos atrasados continúa siendo una prioridad para su administración.

“Yo estoy haciendo gestiones, toda la vida. Estamos esperando resultados, sobre todo en el caso de los trigueros, porque muchos están siendo sancionados o perdiendo sus créditos”, expresó.

Rocha Moya indicó que la comercialización del maíz se prevé para abril de 2026, por lo que todavía hay margen para establecer acuerdos y garantizar precios de referencia que den estabilidad a los productores.

Respecto a una posible visita del titular de la SADER, Julio Berdegué Sacristán, comentó que aún no hay una fecha confirmada, aunque recordó que el funcionario federal estuvo en Sinaloa el pasado 3 de octubre, cuando se reunió con representantes del sector agrícola para escuchar sus planteamientos y comprometerse a presentar las propuestas ante la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Las autoridades estatales confían en que las gestiones actuales permitan atender las demandas más urgentes del sector agrícola y avanzar en la definición de precios y apoyos antes de que inicie el nuevo ciclo productivo.

El pasado 27 de octubre a nivel nacional se desarrolló un paro nacional por el campo, un acto en el que el gremio de productores del país comenzó manifestaciones para reclamar a la autoridad federal la falta de atención al sector.

En Sinaloa estas movilizaciones se presentaron como manifestaciones de productores en casetas de cobro en la autopista federal, en las que se evitó el cobro de peaje provocando que la autoridad no percibiera esa recaudación.

El 30 de octubre se tomó la caseta conocida como Cuatro Caminos - Puente Sinaloa, en la región del Évora, y se evitó el paso de transportes de carga. Tras 10 horas de manifestación y bloqueo parcial, los productores agrícolas reabrieron la circulación, permitiendo el paso de transportistas de carga pesada y vehículos particulares que habían quedado varados.

Después de ello las manifestaciones se desactivaron en el estado.

Los productores han solicitado un mejor precio para sus cosechas, el pago de programas pendientes desde el 2024 y un plan integral que permita la rentabilidad del campo.