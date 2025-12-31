Culiacán
Gobierno

Rocha Moya llama a despedir el año con alegría, paz y sin disparos al aire

En un mensaje difundido en video, el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, llamó a la población a cerrar el año con convivencia sana y en paz, y exhortó a evitar el uso de pirotecnia y los disparos al aire por el riesgo que representan para niñas, niños y la sociedad en general
Belem Angulo |
31/12/2025 10:19
El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, difundió un mensaje en video con motivo del cierre de año, en el que exhortó a la población a celebrar en un ambiente de tranquilidad y convivencia responsable.

“Despidamos este año con alegría, sana convivencia y paz”, expresó el mandatario estatal en el mensaje dirigido a la ciudadanía.

Rocha Moya hizo un llamado explícito a evitar prácticas que representen un riesgo para la población, particularmente aquellas que suelen registrarse durante las celebraciones de fin de año.

“Evitemos malas prácticas como el uso de pirotecnia o disparos al aire, que solo ponen en riesgo a nuestras niñas y niños y a la sociedad en su conjunto”, señaló.

En el mismo mensaje, el Gobernador expresó sus buenos deseos para la población sinaloense al cierre del año e inicio de uno nuevo.

“No omito desearles a todos y todas un feliz y próspero año”, manifestó, al hacer referencia a la llegada de 2026.

