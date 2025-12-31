Rocha Moya llama a despedir el año con alegría, paz y sin disparos al aire

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, difundió un mensaje en video con motivo del cierre de año, en el que exhortó a la población a celebrar en un ambiente de tranquilidad y convivencia responsable.

“Despidamos este año con alegría, sana convivencia y paz”, expresó el mandatario estatal en el mensaje dirigido a la ciudadanía.

Rocha Moya hizo un llamado explícito a evitar prácticas que representen un riesgo para la población, particularmente aquellas que suelen registrarse durante las celebraciones de fin de año.