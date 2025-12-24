Rocha Moya llama a la unidad, la solidaridad y la esperanza en mensaje de Noche Buena

Con motivo de la celebración de la Noche Buena, el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, emitió un mensaje dirigido a las familias sinaloenses en el que destacó la importancia de la unidad familiar, la solidaridad y la esperanza como valores centrales de la Navidad.
En su mensaje, el Mandatario estatal señaló que estas fechas representan un momento para el reencuentro con los seres queridos y con la comunidad, subrayando que la convivencia familiar cobra especial relevancia en un contexto que invita a la reflexión colectiva.
“En esta Noche Buena lo más importante es estar reunidos en familia, cerca de quienes queremos y de nuestra comunidad”, expresó Rocha Moya, al referirse al sentido social de la celebración navideña.
El Gobernador indicó que la Navidad es una oportunidad para recordar valores fundamentales como la unidad familiar, la solidaridad y la esperanza, los cuales consideró esenciales para fortalecer el tejido social en el Estado.
Asimismo, dirigió un mensaje de buenos deseos a las y los sinaloenses, a quienes deseó una noche de serenidad, reflexión y ánimo renovado para continuar avanzando de manera conjunta.
“A las y los sinaloenses les deseo una noche de serenidad, de reflexión y de ánimo renovado para seguir caminando juntas y juntos”, manifestó.
Rocha Moya añadió que la celebración de la Noche Buena puede servir como un punto de encuentro que permita mantener la mirada puesta en un mejor futuro para la entidad, haciendo énfasis en la importancia de la unidad social.
“Que esta noche nos encuentre unidos y unidas, con la mirada puesta en un mejor mañana para todo Sinaloa”, señaló el Gobernador.
El mensaje concluyó con un deseo de bienestar para las familias del estado durante las festividades decembrinas, al expresar un saludo navideño a la población.
“Les deseo Feliz Navidad”, finalizó.