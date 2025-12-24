Rocha Moya llama a la unidad, la solidaridad y la esperanza en mensaje de Noche Buena

Con motivo de la celebración de la Noche Buena, el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, emitió un mensaje dirigido a las familias sinaloenses en el que destacó la importancia de la unidad familiar, la solidaridad y la esperanza como valores centrales de la Navidad.

En su mensaje, el Mandatario estatal señaló que estas fechas representan un momento para el reencuentro con los seres queridos y con la comunidad, subrayando que la convivencia familiar cobra especial relevancia en un contexto que invita a la reflexión colectiva.

“En esta Noche Buena lo más importante es estar reunidos en familia, cerca de quienes queremos y de nuestra comunidad”, expresó Rocha Moya, al referirse al sentido social de la celebración navideña.

El Gobernador indicó que la Navidad es una oportunidad para recordar valores fundamentales como la unidad familiar, la solidaridad y la esperanza, los cuales consideró esenciales para fortalecer el tejido social en el Estado.