Rocha Moya llama a mantener la armonía y respeto ante denuncia del PAN contra Imelda Castro

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, llamó a mantener la armonía política y el respeto entre partidos, luego de que el Partido Acción Nacional interpuso una denuncia ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa en contra de la Senadora morenista Imelda Castro Castro, a quien acusa de realizar actos anticipados de campaña.

El Mandatario estatal evitó comentar sobre el fondo de la queja, pero sostuvo que las organizaciones políticas están en libertad de actuar conforme a sus estrategias y decisiones, siempre que lo hagan dentro del marco legal.

“Los partidos hacen lo que ellos consideran deben de hacer. Mis respetos para el comportamiento de los partidos”, expresó Rocha Moya.

Agregó que lo más importante, ante cualquier manifestación política o disputa electoral, es que prevalezca la armonía y el respeto al orden institucional, pues todas las personas, incluidos los actores políticos, están obligadas a conducirse conforme a la ley.

“Lo mejor es que haya armonía, que las cosas puedan desarrollarse en apego a la norma, a la ley; todo mundo estamos obligados a eso”, dijo.

El Gobernador consideró que la competencia política forma parte natural del funcionamiento democrático del País, por lo que cada partido asume las decisiones que estime convenientes.

“Quien considera que no, como en el mundo de los partidos es el mundo de la competencia política, pues cada quien toma sus decisiones; entonces respeto cualquier manifestación de este tipo”, apuntó.

Las declaraciones del Gobernador se dan tras la denuncia formal presentada por el PAN ante el IEES, en la que acusa a la Senadora Imelda Castro de realizar actos de promoción anticipada y uso indebido de recursos públicos.

Mientras el órgano electoral analiza la procedencia de la queja, Rocha Moya reiteró su postura de no interferir en los asuntos internos de los partidos y de apostar por el respeto entre las distintas fuerzas políticas en el Estado.