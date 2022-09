Rocha Moya niega condiciones a favor de empresa que ganó licitación de calzado escolar

CULIACÁN._ Después de que se diera a conocer el fallo de la licitación GES 18/2022 para calzado escolar deportivo, el Gobernador Rubén Rocha Moya señaló que el que compra pide y que las especificaciones de la convocatoria no fueron para beneficiar a la empresa ganadora.

“Se mandó a un laboratorio y existe un dictamen de los laboratorios para efecto de determinar quién reunía las características, el que compra pide, pues es que el que tenía el zapato, muy probablemente ese también lo tenía ese, el que ganó, yo no sé”, señaló.

“Que por cierto quiero que me digan aquí, cuándo se van a entregar los zapatos, que me lo diga Vizcarra”.

Por su parte, Juan Carlos Vizcarra, subsecretario de Egresos señaló que son 30 días después del fallo, que se dio el pasado 2 de septiembre, cuando se pueda estar entregando el calzado.

“Esto que estoy diciendo yo de los zapatos, cuál fue el problema, explícanos esos por favor Vizcarra”.

El subsecretario explicó que el fallo se dio la semana pasada, y estaba planeado para el día jueves, ya que el fallo y las pruebas de laboratorio se tardaron más y se difirió para el viernes.

“De los cuales ahí se descalificaron a los que no cumplían por no pasar las pruebas o no cumplir con las especificaciones”, dijo.

Detalló que el encargado fue un laboratorio de Guanajuato llamado Citatec, que está afiliado al Conacyt.

-¿Gobernador no es demasiada coincidencia que sólo una empresa podía cumplir ese requerimiento?

Ah pues a lo mejor si es mucha coincidencia, que nada más una fíjese, ah pues es que nosotros nada más queremos un proveedor, el que llenó los requisitos.

-¿Eso no limita la libre participación?

No limita la libre participación, porque el diseño que se solicitó, no es propiedad intelectual, ni es propiedad industrial del fabricante.

-¿Por qué ese diseño específicamente?

Porque somos los compradores, nosotros somos los que hacemos el diseño del zapato que queremos, eso es lo, hacemos el diseño, si el diseño estuviera destinado para una marca específica o alguien que tenga cómo se llama, o tuviera propiedad industrial, entonces sí estaría mal porque ya se lo estamos mandando a fulano o a mengano.

Este es un diseño que lo pedimos nosotros, porque somos los que vamos a comprarlo.

-¿Tiene alguna condición especial?

Sí, claro, es que se lo estoy explicando, sabe que tienen una condición especial, que se pedía determinada condición de la suela y hay uno, bueno yo no sé si fue uno.

Retomando el tema, el subsecretario de Egresos señaló que dos cumplieron en las pruebas de resistencia, pero en el diseño de la suela que se pidió, sólo uno.

-¿Y el costo?

Están similares, creo que había 100 pesos, creo que diferencia.

El Gobernador explicó que cualquier empresa puede recurrir a reclamar el resultado de la licitación.

“Todo el que participa y tiene inconformidad tiene derecho reclamar, los que tienen inconformidad y se, impugnan y pueden impugnar la licitación, que la impugnen y a lo mejor gana, si tiene los elementos suficientes, tienen derecho a reclamar y decir tenemos la duda, por esto, por esto, además creemos que viola, el artículo no sé cuántos, los que han estudiado bien esa ley son los de Noroeste, se viola el artículo no sé cuanto con sus abogados”.

Fue el pasado 3 de septiembre cuando se emitió el fallo de la licitación de 91 mil pares de calzado deportivo escolar para nivel preescolar para niños y niñas de todo el estado.

De acuerdo a la página compranet.sinaloa.gob.mx, en el acta de fallo de la convocatoria se señala que la empresa Hidalgo de Oro, S.A. de C.V. resultó ser la ganadora por ser la única que sí cumplía con el requerimiento del diseño de la suela.

Conforme al Registro Público de Comercio, la empresa tiene su domicilio social en Morelia y está registrada a nombre de Gilberto Rodríguez Ramírez y María Guadalupe Herrera.